Геофизик Пилипенко объяснил, откуда берутся «экстремальные» магнитные бури
Из Солнца постоянно истекает поток плазмы — солнечный ветер.
Из Солнца постоянно истекает поток плазмы — солнечный ветер.
Но течение солнечной плазмы не равномерно, выбросы отличаются по величине. Если Земля оказывается на пути этого облака плазмы, то в околоземном пространстве развивается магнитная буря, которая в первую очередь проявляется как очень сильное возмущение магнитного поля Земли, рассказал «Газете.Ru» заведующий лабораторией физики околоземного пространства Института физики Земли им. О. Ю. Шмидта РАН, доктор физико-математических наук Вячеслав Пилипенко.
«Бури различаются по величине, от слабых до сильных. Наконец, происходят, хотя и редко, экстремальные бури, которые представляют угрозу для технологической жизни человечества», — отметил геофизик.
По словам ученого, в среднем по статистике происходит четыре экстремальных бури за солнечный цикл, который длится примерно 11 лет. Экстремальные бури могут серьезно повредить линии электропередачи.
«Магнитные и суббури можно назвать своего рода “космотрясениями”. На Земле под нашими ногами тектонические плиты медленно движутся, но почему-то время от времени они начинают резко взбрыкивать — происходят землетрясения. Причем, они бывают разными по силе: от фоновой сейсмичности до разрушительных. Что-то похожее происходит в космосе», — отметил Пилипенко.