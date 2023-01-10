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13:22 (мск), источник: Погода Mail.ru

Астрономы нашли самые далекие звезды в нашей галактике

Они расположены на полпути к галактике Андромеда.

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Источник: NASA, ESA, and A. Feild [STScI]

На официальном сайте Калифорнийского университета в Санта-Крузе (США) появилась информация о том, что астрономы выявили почти 200 звезд, известных как «переменные типа RR Лиры». Это относительно старые маломассивные звезды с практически одинаковой светимостью, которые ученые используют в качестве стандартных свечей для определения расстояний во Вселенной.

Диаметр галактического диска Млечного Пути — около 100 тысяч световых лет, но самую далекую звезду его галактического гало нашли на расстоянии более миллиона световых лет от Земли, то есть почти на половине пути к галактике Андромеды, нашему ближайшему крупному соседу. Учитывая, что Андромеда крупнее Млечного Пути, не исключено, что ее галактическое гало не менее обширно.

Иными словами, две крупные галактики буквально «толкаются локтями» в космическом пространстве.

Ученые сделали данное открытие случайно: оно стало «побочным продуктом» другого исследования, направленного на изучение Скопления Девы — группы галактик, ближайшей к нашей Местной группе, в которую входят Млечный Путь и галактика Андромеды. Изучая гигантскую эллиптическую галактику M 87, исследователи зафиксировали звезды, находящиеся между ней и Землей, благодаря чему и открыли переменные типа RR Лиры.

Их главная особенность — привычка регулярно расширяться и сжиматься в повторяющемся цикле. Таким образом, американские астрономы смогли подтвердить теоретические расчеты диаметра галактического гало и уточнить картину того, как соседние галактики располагаются внутри Местной группы.

Недавно астрономы обнаружили «бедное старое сердце Млечного Пути». Это приблизило ученых к пониманию того, как образовалась наша Вселенная.

Олеся Маевская

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