На спутнике Юпитера зафиксировано мощное извержение вулкана
Оно оказалось самым сильным за долгие годы.
Оно оказалось самым сильным за долгие годы.
Джефф Моргенталер из Института планетологии опубликовал на официальном сайте университета исследование о крупном извержении вулкана на спутнике Юпитера Ио. Он использовал данные обсерватории Io Input/Output (IoIO).
IoIO находится недалеко от Бенсона в штате Аризона. Ее используют для мониторинга вулканической активности на Ио с 2017 года. Наблюдения показывают извержения различной мощности почти каждый год, но самое крупное из них наблюдалось осенью 2022-го.
Используя коронографический метод, который затемняет свет, исходящий от Юпитера, обсерватория получила изображения слабых газов. Повышение яркости двух из них, натрия и ионизированной серы, началось в период с июля по сентябрь 2022 года и продолжалось до декабря. Как отмечает Моргенталер, это говорит о вулканической активности.
Недавно NASA опубликовало фото вулканов Ио, сделанного с расстояния 80 тысяч километров.
Олеся Маевская