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16:30 (мск), источник: Погода Mail.ru

На спутнике Юпитера зафиксировано мощное извержение вулкана

Оно оказалось самым сильным за долгие годы.

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Источник: Jeff Morgenthaler, PSI

Джефф Моргенталер из Института планетологии опубликовал на официальном сайте университета исследование о крупном извержении вулкана на спутнике Юпитера Ио. Он использовал данные обсерватории Io Input/Output (IoIO).

IoIO находится недалеко от Бенсона в штате Аризона. Ее используют для мониторинга вулканической активности на Ио с 2017 года. Наблюдения показывают извержения различной мощности почти каждый год, но самое крупное из них наблюдалось осенью 2022-го.

Используя коронографический метод, который затемняет свет, исходящий от Юпитера, обсерватория получила изображения слабых газов. Повышение яркости двух из них, натрия и ионизированной серы, началось в период с июля по сентябрь 2022 года и продолжалось до декабря. Как отмечает Моргенталер, это говорит о вулканической активности.

Недавно NASA опубликовало фото вулканов Ио, сделанного с расстояния 80 тысяч километров.

Олеся Маевская

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