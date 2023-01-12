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14:18 (мск), источник: Московский комсомолец

Девушкам ростом ниже 160 см велели сидеть дома из-за шторма в Анталье

Власти турецкой Анталии порекомендовали девушкам ростом ниже 160 сантиметров переждать шторм дома, сообщает издание Antalya Hakkinda.

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Источник: Adel Salehi/CC0

Местные СМИ передают, что образовавшийся шторм уже поднял волны до пяти-шести метров, а в горнолыжном центре началась снежная буря ― порывы ветра достигают 60 километров в час.

По данным Главного управления метеорологии, в регионах Мраморного, Эгейского и Средиземноморского морей будут продолжаться сильные ливни ― жителей населенных пунктов предупреждают о риске наводнений и паводков.

Накануне в американском штате Калифорния жертвами шторма стали 12 человек. Также известно о говорилось о шести жертвах стихии на западе страны, включая младенца.

Атмосферный фронт, подошедший к западному побережью США, стал причиной снегопадов и наводнений в Калифорнии. Обрушившийся шторм оставил без электричества в воскресенье 8 января более полумиллиона жителей штата.

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