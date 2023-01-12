Девушкам ростом ниже 160 см велели сидеть дома из-за шторма в Анталье
Власти турецкой Анталии порекомендовали девушкам ростом ниже 160 сантиметров переждать шторм дома, сообщает издание Antalya Hakkinda.
Власти турецкой Анталии порекомендовали девушкам ростом ниже 160 сантиметров переждать шторм дома, сообщает издание Antalya Hakkinda.
Местные СМИ передают, что образовавшийся шторм уже поднял волны до пяти-шести метров, а в горнолыжном центре началась снежная буря ― порывы ветра достигают 60 километров в час.
По данным Главного управления метеорологии, в регионах Мраморного, Эгейского и Средиземноморского морей будут продолжаться сильные ливни ― жителей населенных пунктов предупреждают о риске наводнений и паводков.
Накануне в американском штате Калифорния жертвами шторма стали 12 человек. Также известно о говорилось о шести жертвах стихии на западе страны, включая младенца.
Атмосферный фронт, подошедший к западному побережью США, стал причиной снегопадов и наводнений в Калифорнии. Обрушившийся шторм оставил без электричества в воскресенье 8 января более полумиллиона жителей штата.