Ученые бьют тревогу: температура океана побила новый рекорд
В исследовании использовались наблюдения 24 ученых из 16 институтов со всего мира.
В исследовании использовались наблюдения 24 ученых из 16 институтов со всего мира.
Согласно работе, опубликованной международной группой ученых в журнале Advances in Atmospheric Sciences, мировые океаны, которые поглотили большую часть избыточного тепла, вызванного загрязнением окружающей среды углекислым газом, нагрелись до нового рекордного значения. Повышение температуры поверхности воды по всей планете привело к нестабильности атмосферы и усилению экстремальных погодных явлений, таких как штормы.
Океаны поглощают около 90% избыточного тепла от выбросов парниковых газов, защищая поверхность суши. Но при этом создаются большие и длительные морские волны тепла, которые уже оказывают разрушительное воздействие на подводную жизнь. В исследовании, проведенном учеными из Китая, США, Италии и Новой Зеландии, говорится, что для мирового океана 2022 год был «самым жарким годом из когда-либо зарегистрированных».
По словам авторов, содержание тепла в океанах превысило уровень предыдущего года примерно на 10 зетта-джоулей, что эквивалентно 100-кратному производству электроэнергии во всем мире в 2021 году. Ученые обеспокоены тем, что повышение температуры вызвало серьезные изменения в стабильности океана быстрее, чем считалось ранее. Они также обнаружили и другие признаки того, что состояние воды по всему миру ухудшается.
Повышение температуры и солености океана также на рекордно высоком уровне.
Это напрямую способствует процессу «стратификации», когда вода разделяется на слои, которые больше не смешиваются, и имеет далеко идущие последствия, поскольку влияет на обмен теплом, кислородом и углеродом между океаном и атмосферой, включая потерю кислорода в океане.
«Деоксигенация сама по себе — это катастрофа не только для морской жизни и экосистем, но и для людей и наших наземных экосистем», — говорится в заявлении исследователей.
Опубликованные данные Европейской службы изменения климата показали, что средние глобальные атмосферные температуры в 2022 году сделали его пятым самым теплым годом с момента начала фиксирования температуры в XVIII веке. Страны по всему миру столкнулись с каскадом беспрецедентных стихийных бедствий, которые стали более вероятными и смертоносными из-за изменения климата.
Недавно ученые Вашингтонского университета опубликовали исследование, которое показывает, как сильно сократилась численность морских паразитов с 1880 по 2019 год. Ученые обеспокоены тем, что это повлияет на экосистемы, от которых мы зависим.
Олеся Маевская