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10:45 (мск), источник: Life.ru

На Кунашире после шторма берег оказался усыпан иваси

По побережью бухты Первухина на острове Кунашир произошёл массовый выброс иваси. Об этом сообщили специалисты Сахалино-Курильского ТУ Росрыболовства.

Источник: Сахалино-Курильское ТУ Росрыболовства

Учёные выехали на место ЧП, обследовали берег и состояние воды. Загрязнений, пагубно влияющих на биологический ресурс, обнаружено не было. Предполагается, что причиной мог стать шторм.

«Видимых загрязнений в районе выбросов не наблюдается. Такие штормовые выбросы на Сахалине и Курилах являются частными явлениями», — рассказали в ведомстве.

Ранее сообщалось, что в районе Курильского озера специалисты Южно-Камчатского заказника обнаружили высокую смертность среди медведей.

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