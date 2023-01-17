Куда и как жаловаться на плохую уборку снега. В Роскачестве все объяснили
И когда с претензиями следует повременить.
И когда с претензиями следует повременить.
При непрекращающемся снегопаде чистить тротуары должны каждые три часа. Если же во дворе или на пешеходном проходе выросли сугробы, надо жаловаться и требовать, чтобы убрали как следует, рассказали в Роскачестве.
Обращаться по такому поводу надо в управляющую компанию или ТСЖ, чаще всего именно они отвечают за поддержание чистоты во дворах и на придомовой территории. Силами УК или ТСЖ убирается двор, счищаются сосульки с крыш, освобождаются от снега и льда тротуары.
«Важно знать, что снег, по современным стандартам, не вывозят, а убирают с дорожек, тротуаров, от стен домов. Если снег мелкий, его просто сметают в сторону, а если снега много, сначала пласт сдвигают к обочине, а потом перекидывают в те места, где не ходят люди», — пояснили эксперты.
За уборку снега в городе, на тротуарах и дорогах, которые не относятся к придомовой территории, отвечают коммунальные службы. Существуют нормативы, за какое время должен быть наведен порядок:
Контакты коммунальных служб по своему району проживания можно найти в интернете. Москвичи могут отправить обращение через портал mos.ru или форму проекта «Активный гражданин». В случае личного обращения претензию лучше оформлять письменно и в двух экземплярах (один останется у вас с датой и подписью того специалиста, кто принял бумагу).
«Если ответа нет или он вас не устраивает, можно обращаться в прокуратуру. Как показывает судебная практика, зачастую в таких ситуациях закон становится на сторону граждан вне зависимости от того, по какой причине уборщики не справились с задачей», — отметили в ведомстве.
Бывают особые ситуации, когда за сутки выпадает месячная норма снега. В таких ситуациях руководствуются регламентом зимней уборки в столице. В первую очередь расчищают магистральные улицы и проспекты для сохранение движения, убирают снег рядом с больницами, детскими садами, школами, судами, зданиями правоохранительных органов. И уже после них переходят к тротуарам и дворам. Но даже чрезвычайная ситуация не означает, что снег и лед остаются до весны, и в случае «завала» следует выяснить сроки уборки в конкретном регионе и при их нарушении обращаться с жалобами.
Иногда большое количество снега в жилом дворе становится поводом не только для жалоб, но и для творческого вдохновения. Так происходит в Санкт-Петербурге, где уже много зим подряд местный житель создает в своем дворе снежные копии архитектурных достопримечательностей. В этом году он построил один из символов Северной столицы — Казанский собор. В предыдущие зимы он лепил из снега Петропавловскую крепость, Исаакиевский собор, ростральную колонну, храм Спаса на Крови и многое другое.