Астрономы из Австралии показали радиоснимки взорванных звезд
Ученые планируют сделать еще больше радиоснимков Млечного Пути.
Ученые планируют сделать еще больше радиоснимков Млечного Пути.
Две программы астрономических исследований Австралии, радиотелескопа ASKAP и радиотелескопа Parkes Murriyang объединились, чтобы ответить на вопрос, что происходит с остатками сверхновых. Само по себе явление представляет собой расширяющееся облако газа и пыли после взрыва звезды.
Наблюдаемое количество остатков сверхновых в Млечном Пути слишком мало: они не видны невооруженным глазом. Эндрю Хопкинс, профессор астрономии Университета Маккуори, сказал в интервью для The Conversation, что для этих целей нужно использовать данные сразу двух радиотелескопов.
На полученном австралийскими учеными снимке видны тонкие линии и комковатые облака, связанные с газообразным водородом, которые заполняют пространство между звездами. На фотографии, на которой отображен небольшой участок (около одного процента) Млечного Пути, обнаружилось более 20 новых возможных остатков сверхновых, тогда как ранее было известно лишь о семи.
«В ближайшие несколько лет у нас будут снимки почти всего Млечного Пути с высочайшим уровнем детализации и чувствительности. По нашим оценкам, есть до 1500 или более остатков сверхновых, которые еще предстоит открыть. Найдя их, мы сможем глубже погрузиться в историю Млечного Пути», — пишут авторы.
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Олеся Маевская