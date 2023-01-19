В Антарктиде найден метеорит весом 7 кг
Сейчас его изучают в Королевском бельгийском институте естественных наук.
Сейчас его изучают в Королевском бельгийском институте естественных наук.
Сотрудники Филдовского музея естественной истории нашли в антарктической пустыне пять метеоритов, один из которых весит 16,7 фунтов (7,6 кг), пишет Phys.org. Мария Вальдес, научный сотрудник музея и Чикагского университета, сказала, что из примерно 45 тысяч метеоритов, обнаруженных в Антарктиде за последнее столетие, только около сотни имеют такой размер или больше.
«Размер не обязательно играет важную роль, когда речь идет о метеоритах, и даже небольшие могут быть невероятно ценными с научной точки зрения, — говорит Вальдес, — но, конечно, найти большой метеорит, подобный этому, — редкость, и это действительно интересно».
Помимо Марии, в экспедиции участвовало еще три человека: Винсиан Дебайль из Свободного университета Брюсселя, Мария Шенбехлер из Федерального унивеситета технологии в Цюрихе и Риога Маэда из Союза брюссельских университетов.
Пять метеоритов, обнаруженных командой, будут проанализированы в Королевском бельгийском институте естественных наук; тем временем отложения, потенциально содержащие крошечные микрометеориты, были разделены между исследователями для изучения в их учреждениях. Вальдес говорит, что ей не терпится увидеть, что покажет анализ метеоритов, потому что «изучение метеоритов помогает нам лучше понять наше место во Вселенной и самих себя».
Недавно в метеорите, упавшем в Британии, нашли признаки инопланетной жизни. На нем были обнаружены вода и органические соединения.
Олеся Маевская