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10:11 (мск), источник: Российская газета

Вильфанд: Аномальное потепление ожидается в нескольких регионах России

Температура воздуха на 8−12 градусов выше климатической нормы прогнозируется в конце этой недели в ряде российских регионов. Об этом рассказал научный руководитель Гидрометцентра РФ Роман Вильфанд.

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Источник: Агентство «Москва»

По его словам, заметное потепление ожидает северную половину Урала. В Екатеринбурге температура будет выше нормы на 8−10 градусов. Это касается также Омской, Томской, Новосибирской областей, передает ТАСС.

На севере Приволжского федерального округа температура превысит норму на 10−12 градусов. Речь идет о Нижегородской и Кировской областях, Пермском крае. «Впечатляющие аномалии», — отметил метеоролог.

В центральных и южных районах Красноярского края к концу недели температура будет на 12 градусов выше климатической нормы: аномальное тепло принесут воздушные массы из Атлантики.

Центральный федеральный округ ожидает теплая погода в течение всей недели. Несмотря на понижение температуры в центре России, аномалии будут составлять плюс 2−4 градуса, заявил ученый, добавив, что «будет мягкая погода».

Между тем, в некоторых районах Якутии столбики термометров опускаются ниже отметки −62 градуса по Цельсию. В местную больницу уже поступили 50 человек с обморожениями различной степени тяжести.

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