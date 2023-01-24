Наблюдение за закатами и рассветами улучшает психическое здоровье
К такому выводу пришли британские ученые.
К такому выводу пришли британские ученые.
Специалисты из Университета Эксетера в ходе исследования с участием 2500 человек выяснили, что любование закатами и рассветами дарит людям ощущение трепета и восторга. Похожие эмоции вызывают радуга и другие природные явления, но их эффект выражен не столь ярко.
Добровольцам показывали компьютерную графику с урбанистическими и сельскими пейзажами в разное время суток, пишет Science Daily. В процессе наблюдения у участников эксперимента улучшилось настроение и социальное поведение.
Ученые считают: вау-эффект от наблюдения за закатами и рассветами может стать частью терапии некоторых ментальных расстройств.
Недавно сотрудники Института эволюционной антропологии общества Макса Планка и Университетской клиники Гамбург-Эппендорф опубликовали исследование, подтверждающее, что пение птиц снижает тревогу и избавляет от иррациональных мыслей.
Олеся Маевская