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13:01 (мск), источник: Погода Mail.ru

Наблюдение за закатами и рассветами улучшает психическое здоровье

К такому выводу пришли британские ученые.

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Источник: CC0/TomMarc

Специалисты из Университета Эксетера в ходе исследования с участием 2500 человек выяснили, что любование закатами и рассветами дарит людям ощущение трепета и восторга. Похожие эмоции вызывают радуга и другие природные явления, но их эффект выражен не столь ярко.

Добровольцам показывали компьютерную графику с урбанистическими и сельскими пейзажами в разное время суток, пишет Science Daily. В процессе наблюдения у участников эксперимента улучшилось настроение и социальное поведение.

Ученые считают: вау-эффект от наблюдения за закатами и рассветами может стать частью терапии некоторых ментальных расстройств.

Созерцание утренней и вечерней природы вызывает кратковременный, но очень значительный всплеск позитивных эмоций.

Недавно сотрудники Института эволюционной антропологии общества Макса Планка и Университетской клиники Гамбург-Эппендорф опубликовали исследование, подтверждающее, что пение птиц снижает тревогу и избавляет от иррациональных мыслей.

Олеся Маевская

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