От шельфового ледника Антарктиды откололся айсберг размером с Лондон
Его площадь составляет 1,5 тысячи квадратных километров.
Его площадь составляет 1,5 тысячи квадратных километров.
Портал Science Alert со ссылкой на Антарктическую службу Великобритании сообщает о том, что огромный айсберг отделился от шельфового ледника Бранта толщиной 150 метров. Впервые трещины на шельфе были обнаружены учеными десять лет назад.
По словам ученых, произошедшее является частью естественного поведения шельфового ледника Брант и не связано с климатическими изменениями. Специалисты продолжат отслеживать движение нового айсберга, а еще ему будет присвоено имя.
Подобное разделение произошло около года назад: тогда от Антарктиды откололся гигантский айсберг площадью 1 270 квадратных километров. Кроме того, в мае прошлого года от западной части шельфового ледника Ронне, который расположен в море Уэдделла, откололся айсберг площадью в 4320 квадратных метров, что превышает площадь испанского острова Мальорка (3640 квадратных метров).
Недавно ученые отметили, что площадь морского льда в Антарктике рекордно уменьшилась второй раз за пять лет.
Олеся Маевская