«Роскосмос» показал снимок айсберга, отколовшегося от Антарктиды
МОСКВА, 26 янв — РИА Новости. «Роскосмос» показал сделанный российским гидрометеорологическим спутником «Метеор-М» космический снимок айсберга, отколовшегося в Антарктиде.
МОСКВА, 26 янв — РИА Новости. «Роскосмос» показал сделанный российским гидрометеорологическим спутником «Метеор-М» космический снимок айсберга, отколовшегося в Антарктиде.
«В Антарктиде снова откололся гигантский айсберг! Спутники Роскосмоса следят за передвижением — в воскресенье айсберг A-74, площадью 1550 квадратных километров, оторвался от шельфового ледника Бранта. Толщина льда в месте раскола — 150 метров», — говорится в сообщении в телеграм-канале госкорпорации.
На выложенном снимке видны щели, образовавшиеся между айсбергом и основным ледником. В то же время ясно, что в момент съемки айсберг еще не отплыл далеко.
Уточняется, что основная задача «Метеора-М» — мониторить глобальную и локальную облачность, поверхность нашей планеты, ледовый и снежный покров.
Ранее на сайте Антарктической службы Великобритании (BAS) сообщили, что от шельфового ледника Брант в Антарктиде откололся огромный айсберг площадью в 1550 квадратных километров размером практически с Лондон.
В российском Арктическом и антарктическом научно-исследовательском институте заявили, что отколовшийся от Антарктиды айсберг — не самый большой в истории и не опасен для судоходства, так как легко отслеживается со спутников.