Исследование: люди способны понять жесты обезьян в 50% случаев Пока что ученым не ясно, с чем именно это связано
Фоторепортажи
12Победители конкурса Dog Photography Awards 2022
26Финалистки конкурса «Мисс Вселенная»
17:51 (мск), источник: © РИА Новости

«Роскосмос» показал снимок айсберга, отколовшегося от Антарктиды

МОСКВА, 26 янв — РИА Новости. «Роскосмос» показал сделанный российским гидрометеорологическим спутником «Метеор-М» космический снимок айсберга, отколовшегося в Антарктиде.

«В Антарктиде снова откололся гигантский айсберг! Спутники Роскосмоса следят за передвижением — в воскресенье айсберг A-74, площадью 1550 квадратных километров, оторвался от шельфового ледника Бранта. Толщина льда в месте раскола — 150 метров», — говорится в сообщении в телеграм-канале госкорпорации.

На выложенном снимке видны щели, образовавшиеся между айсбергом и основным ледником. В то же время ясно, что в момент съемки айсберг еще не отплыл далеко.

Уточняется, что основная задача «Метеора-М» — мониторить глобальную и локальную облачность, поверхность нашей планеты, ледовый и снежный покров.

Ранее на сайте Антарктической службы Великобритании (BAS) сообщили, что от шельфового ледника Брант в Антарктиде откололся огромный айсберг площадью в 1550 квадратных километров размером практически с Лондон.

В российском Арктическом и антарктическом научно-исследовательском институте заявили, что отколовшийся от Антарктиды айсберг — не самый большой в истории и не опасен для судоходства, так как легко отслеживается со спутников.

Реклама
Спасибо за обратную связь
О рекламодателе
Не интересует
Уже приобретено
Препятствует просмотру
Недобросовестная реклама
 Раскрыты действия России, вызвавшие ярость на Западе
'Их оборона затрещала'. Десятки тысяч солдат могут попасть в котел
Возрастное ограничение 18+
Mail.RuО компанииРеклама
Обратная связьМобильнаяО проектеИнформация предоставлена: ИА «Метеоновости»