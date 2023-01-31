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17:59 (мск), источник: Life.ru

Жители Красноярска стали свидетелями падения метеорита

Над Красноярском пронесся яркий метеорит, который попал на записи десятка камер наружного наблюдения и видеорегистраторов. На кадрах видно, как в течение нескольких секунд небо озаряется ярким светом, а также можно наблюдать падающее небесное тело.

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«Вот оно что, иду с магазина и вижу в окнах домов отражение как вспышка, думал, салют, обернулся — ничего нет», — пишет один из свидетелей в местной группе «ЧП Красноярск».

Полёт небесного тела был заметен из разных районов города, но пока не установлено, долетели ли обломки до поверхности земли. Как сообщают СМИ, местные жители слышали громкие звуки, а некоторые даже ощутили тряску в домах.

Ранее Лайф сообщал, что комета C/2022 E3, которую в марте прошлого года открыли американские астрономы, приблизится к Земле уже 1 февраля. Научный директор АО «Планетарий» Фаина Рублёва назвала условия, при которых можно будет увидеть небесное тело.

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