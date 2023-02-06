Телескоп James Webb обнаружил звездные сгустки в далеких галактиках
Астрономы получили изображение звездных сгустков благодаря телескопу James Webb. Об этом сообщает Стокгольмский университет.
Астрономы получили изображение звездных сгустков благодаря телескопу James Webb. Об этом сообщает Стокгольмский университет.
Это удалось сделать с использованием гравитационного линзирования, которое вызывают более близкие галактики. «Эти скопления галактик настолько массивны, что искривляют световые лучи, проходящие через их центр, как и предсказывал Эйнштейн в 1915 году. А это, в свою очередь, создает эффект увеличительного стекла: изображения фоновых галактик увеличиваются», — объясняет Аделаида Клайссенс, одна из авторов работы.
«Изображения с телескопа James Webb показывают, что теперь мы можем обнаруживать очень маленькие структуры внутри очень далеких галактик и что мы можем видеть эти скопления во многих из этих галактик», — поясняет ученая. В том числе, были получены изображения галактического кластера SMACS0723.
Это позволит ученым определить влияние звездных сгустков на эволюцию галактик.
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