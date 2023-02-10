Фон будет комфортный. Синоптики рассказали о погоде на выходные
В Москве вырастут сугробы, в Петербурге небольшой снег и комфортный минус.
В Москве вырастут сугробы, в Петербурге небольшой снег и комфортный минус.
Погода в Москве: в пятницу, 10 февраля, вечером в столичном регионе начнется небольшой снег и будет идти полночи. После паузы в осадках, которая продлится почти весь субботний день, снегопад возобновится и усилится вечером. После 18:00 11 февраля в Москве и области усилится ветер, закружат метели, сообщили в центре погоды «Фобос».
К утру воскресенья сугробы в столице вырастут с нынешних 28 до 34−35 см, а в начале следующей недели высота снежного покрова достигнет положенной в середине февраля климатической нормы — 36−38 см. При этом температурный фон в предстоящие выходные в Москве ожидается вполне комфортный. Ночами будет подмораживать до −3…-8 °C, днем — 0…-5 °C. В ночь на понедельник похолодает до −5…-10 °C. В понедельник в столице пройдет небольшой снег с дождем.
Погода в Санкт-Петербурге: в последний рабочий день недели погоду испортит сильный ветер, предупредил ведущий специалист центра погоды «Фобос» Михаил Леус в своем телеграм-канале. Небо будут закрывать плотные облака, пройдет снег, днем местами переходящий в мокрый снег, возможны слабые метели, на дорогах и тротуарах гололедица. Температура воздуха в Северной столице в пятницу −1…+1 °C, по области — −3…+2 °C.
«В субботу постепенно стихнет ветер, небольшой снег пройдет лишь местами, днем 0…+2 °C», — рассказал о погоде в Петербурге Леус.
Небольшой снег в Санкт-Петербурге возможен оба выходных дня, в воскресенье, 12 февраля, столбик термометра в городе на Неве также опустится ниже нуля лишь на пару градусов, прогнозируется на официальном сайте Северо-Западного управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды.
«На выходные можно строить планы и рассчитывать на хорошую погоду, потому что следующая оттепель намечается уже в понедельник», — дополнил картину главный синоптик города Александр Колесов.
Север страны согревают циклоны: в Мурманске на фоне оттепели участились случаи падения сосулек на автомобили. В ближайшие дни циклоническая деятельность продолжится, и в начале следующей недели в зоне относительно холодной погоды с дневной температурой до −2…-7 °C окажется восточная часть региона, а западнее и южнее линии Архангельск — Белгород — Ростов-на-Дону столбики термометров в дневные часы смогут подняться выше нулевой отметки.
Как прогнозируют метеорологи Гидрометцентра России, в субботу, 11 февраля, в Тверской области пройдет сильный снег.
Предупреждение на выходные: в горах Ингушетии и Чеченской Республики выше 2000 м — начиная с сегодняшнего дня, пятницы, 10 февраля, и включая оба ближайших выходных дня — лавиноопасно.