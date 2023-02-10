NASA сделало рентген Солнца. Снимок показал самые горячие точки
Исследование может приблизить ученых к разгадке главной загадки звезды.
Исследование может приблизить ученых к разгадке главной загадки звезды.
NASA представило результаты нового исследования. В своем блоге американское космическое агентство поделилось кадрами, которые сделала обсерватория NuSTAR. Новую возможность для изучения звезды ученым дал телескоп жесткого рентгеновского диапазона.
Они находятся в так называемой солнечной короне. По словам ученых, точки образуются, когда происходит скопление нановспышек. Это такое явление, когда случается выброс тепла, света и частиц. Такой материал более горячий, чем средняя температура короны.
«Даже в солнечный день человеческий глаз не может увидеть весь свет, который излучает наша ближайшая звезда», — отметили в NASA.
Теперь ученые надеются разгадать с помощью телескопа NuSTAR главную загадку звезды. Исследователей космоса волнует вопрос, почему внешняя атмосфера Солнца — солнечная корона способна достигать температуры более миллиона градусов, что в 100 раз выше показателей поверхности звезды.
Ранее марсианский вертолет под названием Ingenuity сделал снимки дюн и скал в таком ракурсе, в котором не смог марсоход Perseverance. Он преодолел расстояние 183 метра за 109 секунд и сфотографировал особенности рельефа. Все дело в особом ракурсе, который недоступен для марсохода. На черно-белых кадрах с навигационной камеры — волнистые дюны и скалистые хребты. Кроме того, удалось сделать цветные кадры с бортовой камеры.