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13:50 (мск), источник: РБК Life

NASA сделало рентген Солнца. Снимок показал самые горячие точки

Исследование может приблизить ученых к разгадке главной загадки звезды.

NASA представило результаты нового исследования. В своем блоге американское космическое агентство поделилось кадрами, которые сделала обсерватория NuSTAR. Новую возможность для изучения звезды ученым дал телескоп жесткого рентгеновского диапазона.

Полученные кадры объединили в один, благодаря чему специалистам удалось отметить самые горячие точки на Солнце.

Они находятся в так называемой солнечной короне. По словам ученых, точки образуются, когда происходит скопление нановспышек. Это такое явление, когда случается выброс тепла, света и частиц. Такой материал более горячий, чем средняя температура короны.

«Даже в солнечный день человеческий глаз не может увидеть весь свет, который излучает наша ближайшая звезда», — отметили в NASA.

Теперь ученые надеются разгадать с помощью телескопа NuSTAR главную загадку звезды. Исследователей космоса волнует вопрос, почему внешняя атмосфера Солнца — солнечная корона способна достигать температуры более миллиона градусов, что в 100 раз выше показателей поверхности звезды.

Ранее марсианский вертолет под названием Ingenuity сделал снимки дюн и скал в таком ракурсе, в котором не смог марсоход Perseverance. Он преодолел расстояние 183 метра за 109 секунд и сфотографировал особенности рельефа. Все дело в особом ракурсе, который недоступен для марсохода. На черно-белых кадрах с навигационной камеры — волнистые дюны и скалистые хребты. Кроме того, удалось сделать цветные кадры с бортовой камеры.

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