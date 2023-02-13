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16:46 (мск), источник: Погода Mail.ru

Спутники зафиксировали изменение береговой линии Тихого океана

Для этого были проанализированы данные за 38 лет.

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Источник: CC0/michasager

Исследователи из Университета Нового Южного Уэльса в Сиднее изучили миллионы спутниковых фотографий, чтобы проанализировать изменения пляжей Тихого океана. Результаты, опубликованные в журнале Nature Geoscience, показали, как береговые линии реагируют на различные фазы цикла Эль-Ниньо-Южного колебания (El-Niño-Southern Oscillation или ENSO). Это климатическое явление, вызывающее колебания температуры поверхности моря над Тихим океаном.

Фаза потепления, известная как Эль-Ниньо, и фаза похолодания, известная как Ла-Нинья, влияют на погодные условия на разных побережьях в зависимости от цикла. В эти периоды береговая эрозия (потеря или смещение земли, отложений и горных пород вдоль береговой линии из-за воздействия воды) также может усиливаться, сдвигая песок с пляжей и угрожая прибрежным домам и местам обитания. Но ученые не смогли изучить этот вопрос, используя лишь наземное наблюдение.

Спутники, вращающиеся вокруг Земли, в течение почти сорока лет регулярно делали снимки береговых линий мира. Исследователи разработали инструмент CoastSat, который сочетает в себе алгоритмы обработки изображений и машинного обучения. «Он автоматически отображает границу между песком и водой в пространственном масштабе и с точки зрения влияния циклов», — пояснила доктор Килиан Вос, ведущий автор исследования.

Используя этот инструмент, исследователи обработали спутниковые фотографии за 38 лет, чтобы найти корреляцию между шириной пляжа и циклами Эль-Ниньо и Ла-Нинья на более чем 8000 км песчаной береговой линии, от восточного побережья Австралии до западного побережья Калифорнии и вниз до Чили. Они обнаружили, что пляжи на юго-восточном побережье Австралии сужаются во время продолжительного Ла-Нинья, а расширяются — или срастаются — в периоды Эль-Ниньо, в то время как пляжи по другую сторону Тихого океана испытывают противоположный эффект.

Исследователи говорят, что понимание влияния циклов ENSO на различные побережья Тихого океана может помочь жителям прибрежных районов предвидеть риски береговой эрозии и подготовить меры защиты.

Ученые планируют продолжить анализ данных, чтобы выяснить, как пляжи реагируют на волны, уровень моря и изменение климата в текущее время.

Недавно международная группа исследователей заявила, что мировые океаны, которые поглотили большую часть избыточного тепла, вызванного загрязнением окружающей среды углекислым газом, нагрелись до нового рекордного значения. В анализе данных использовались наблюдения 24 ученых из 16 институтов со всего мира.

Олеся Маевская

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