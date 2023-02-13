Спутники зафиксировали изменение береговой линии Тихого океана
Для этого были проанализированы данные за 38 лет.
Для этого были проанализированы данные за 38 лет.
Исследователи из Университета Нового Южного Уэльса в Сиднее изучили миллионы спутниковых фотографий, чтобы проанализировать изменения пляжей Тихого океана. Результаты, опубликованные в журнале Nature Geoscience, показали, как береговые линии реагируют на различные фазы цикла Эль-Ниньо-Южного колебания (El-Niño-Southern Oscillation или ENSO). Это климатическое явление, вызывающее колебания температуры поверхности моря над Тихим океаном.
Фаза потепления, известная как Эль-Ниньо, и фаза похолодания, известная как Ла-Нинья, влияют на погодные условия на разных побережьях в зависимости от цикла. В эти периоды береговая эрозия (потеря или смещение земли, отложений и горных пород вдоль береговой линии из-за воздействия воды) также может усиливаться, сдвигая песок с пляжей и угрожая прибрежным домам и местам обитания. Но ученые не смогли изучить этот вопрос, используя лишь наземное наблюдение.
Спутники, вращающиеся вокруг Земли, в течение почти сорока лет регулярно делали снимки береговых линий мира. Исследователи разработали инструмент CoastSat, который сочетает в себе алгоритмы обработки изображений и машинного обучения. «Он автоматически отображает границу между песком и водой в пространственном масштабе и с точки зрения влияния циклов», — пояснила доктор Килиан Вос, ведущий автор исследования.
Используя этот инструмент, исследователи обработали спутниковые фотографии за 38 лет, чтобы найти корреляцию между шириной пляжа и циклами Эль-Ниньо и Ла-Нинья на более чем 8000 км песчаной береговой линии, от восточного побережья Австралии до западного побережья Калифорнии и вниз до Чили. Они обнаружили, что пляжи на юго-восточном побережье Австралии сужаются во время продолжительного Ла-Нинья, а расширяются — или срастаются — в периоды Эль-Ниньо, в то время как пляжи по другую сторону Тихого океана испытывают противоположный эффект.
Ученые планируют продолжить анализ данных, чтобы выяснить, как пляжи реагируют на волны, уровень моря и изменение климата в текущее время.
Недавно международная группа исследователей заявила, что мировые океаны, которые поглотили большую часть избыточного тепла, вызванного загрязнением окружающей среды углекислым газом, нагрелись до нового рекордного значения. В анализе данных использовались наблюдения 24 ученых из 16 институтов со всего мира.
Олеся Маевская