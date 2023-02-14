Венгерские ученые зафиксировали падение пылающего астероида
Это третье из семи обнаруженных небесных тел, вошедших в атмосферу в этом году.
Это третье из семи обнаруженных небесных тел, вошедших в атмосферу в этом году.
Астрономы обсерватории Конкоя Венгерской академии наук заметили астероид 2023 CX1, также известный как Sar2667. Сначала ученые отметили первое появление объекта в околоземном пространстве, но затем телескоп зафиксировал его во второй раз, передает ScienceAlert.
Об этом было сообщено в Центр малых планет Международного астрономического союза. На основании этих и последующих наблюдений ученые смогли рассчитать траекторию 2023 CX1: результаты показали стопроцентную вероятность столкновения.
По их оценкам, оно должно было случиться между 02:50 и 03:03 UTC над Ла-Маншем, разделяющим Францию и Великобританию. В 02:59 по Гринвичу 2023 CX1 превратился в эффектный огненный шар и распался на груду камней.
Радиус астероида составляет 1,1 метра, что делает его одним из самых маленьких небесных тел, вошедших в атмосферу.
2023 CX1 — третье из семи небесных тел, обнаруженных за последние 12 месяцев. Это означает, что астрономы научились быстрее и точнее находить летящие на Землю метеориты задолго до того, как они упадут.
Недавно ученые выяснили, какие астероиды почти невозможно уничтожить. NASA придется разработать новый метод изменения траектории небесных тел.
Олеся Маевская