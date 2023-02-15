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10:18 (мск), источник: ТАСС Наука

Ученый рассказал, сколько метеоритов падает на территорию России каждый год

По словам заведующего лабораторией метеоритики и космохимии ГЕОХИ РАН Дмитрия Бадюкова, Земля ежегодно принимает около 55 тонн метеоритов.

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Источник: РИА "Новости"

МОСКВА, 15 февраля. /ТАСС/. Примерно 55 тонн метеоритов падает на Землю каждый год, из них на территорию России приходится 2−3 тонны. Об этом сообщил ТАСС заведующий лабораторией метеоритики и космохимии Института геохимии и аналитической химии им. В. И. Вернадского (ГЕОХИ) РАН Дмитрий Бадюков.

«Каждый год на Землю падает где-то в районе 55 тонн метеоритов. В общем-то, это очень мало», — сказал Бадюков.

Ученый пояснил, что 55 тонн — это общее значение для всей поверхности Земли, и что большая часть этой массы приходится на Мировой океан. На сушу, по его словам, ежегодно падает порядка 10−15 тонн метеоритов, на территорию нашей страны — 2−3 тонны.

При этом Бадюков отметил, что перед входом в атмосферу масса небесного тела, как правило, значительно выше. «Когда метеорит входит в атмосферу, он испытывает так называемую абляцию, то есть внешние части его плавятся и сдуваются потоком набегающего воздуха. При этом он теряет где-то от 50% до 99% своей массы», — пояснил ученый.

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