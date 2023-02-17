Исследование: что происходило с температурой Земли до глобального потепления
Ученые хотят провести дополнительные исследования для коррекции действующих климатических моделей.
Ученые хотят провести дополнительные исследования для коррекции действующих климатических моделей.
В журнале Nature была опубликована обзорная статья, посвященная конфликту между климатическими моделями и противоречивыми полученными данными, известными как голоценовая загадка глобальной температуры (Holocene global temperature conundrum). Ведущий автор работы Даррелл Кауфман, профессор в Школе Земли и устойчивого развития, и научный сотрудник Университета Аризоны Элли Бродман проанализировали широкий спектр доступных данных за последние 12 тысяч лет, чтобы попробовать решить эту проблему.
Исследование основано на работе Кауфмана, которая была включена в последний крупный климатический отчет Межправительственной группы экспертов по изменению климата и рассматривает вопрос о том, действительно ли была средняя глобальная температура Земли 6,5 тысяч лет назад выше (об этом свидетельствуют косвенные данные из природных архивов прошлого). Или же она была ниже до начала промышленной революции, случившейся в конце XIX века, которая привела к антропогенному потеплению.
«Оценка средней температуры Земли в прошлом, когда одни области нагревались, а другие охлаждались, является сложной задачей, и необходимы дополнительные исследования, чтобы окончательно решить эту загадку», — отметил Кауфман.
Палеоэкологические данные, которые включают результаты исследования температур поверхности океанов, озер и других природных водоемов, указывают на пик глобальной средней температуры, а затем — на глобальную тенденцию к похолоданию, до момента начала сжигания людьми ископаемого топлива. В среднем климатические модели показывают повышение средней глобальной температуры за последние 6,5 тысяч лет.
Если косвенные данные верны, это указывает на недостатки климатических моделей и, в частности, предполагает, что влияние климата отражено недостаточно четко. Также не стоит забывать, что независимо от того, растут или падают показатели, изменение средней глобальной температуры за последние 6,5 тысяч лет было постепенным — вероятно, менее чем на 1 градус Цельсия (1,8 градуса по Фаренгейту).
Если приведенная авторами интерпретация верна, то действующее моделирование климата нуждается в улучшении.
«Наши результаты демонстрируют влияние, которое региональные изменения могут иметь на глобальную среднюю температуру, — отметил Бродман. — Экологические изменения в некоторых регионах Земли, такие как сокращение арктического морского льда или изменение растительного покрова на нынешних обширных пустынях, могут вызывать обратную связь, которая влиять на планету в целом».
Недавно международная группа ученых опубликовала исследование, в котором говорится, что мировые океаны, которые поглотили большую часть избыточного тепла, вызванного загрязнением окружающей среды углекислым газом, нагрелись до нового рекордного значения. Повышение температуры поверхности воды по всей планете привело к нестабильности атмосферы и усилению экстремальных погодных явлений, таких как штормы.
Олеся Маевская