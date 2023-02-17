«Джеймс Уэбб» снял звездообразующие облака в других галактиках
Благодаря высокому качеству снимков астрофизики смогли рассмотреть и показать газовые нити и даже «пузыри», выдуваемые недавно образовавшимися небесными телами.
Благодаря высокому качеству снимков астрофизики смогли рассмотреть и показать газовые нити и даже «пузыри», выдуваемые недавно образовавшимися небесными телами.
Межзвездная среда (МЗС) — это пространство, наполненное газом и пылью, которое пронизывает галактики. При правильных условиях именно из него формируются новые звезды. Исследователи из Калифорнийского университета в Сан-Диего в сотрудничестве с международной группой опубликовали исследование в Astrophysical Journal Letters, основанное на данных «Джеймса Уэбба».
Группа ученых изучила галактики, которые находятся на расстоянии около 30 миллионов световых лет. Всего были собраны данные с 19 галактик. Авторы работы сосредоточились на конкретном компоненте МЗС — полициклических ароматических углеводородах (ПАУ), которые представляют собой мелкие частицы пыли размером с молекулу. Именно небольшой размер делает их такими ценными для исследователей.
Когда ПАУ поглощают фотон от звезды, то вибрируют, и их можно обнаружить в среднем инфракрасном диапазоне, с более крупными пылинками такое невозможно. Поскольку частицы равномерно распределены по межзвездной среде, они позволяют исследователям видеть и все, что их окружает. Кроме того, несмотря на то, что ПАУ составляют небольшую долю МЗС, они важны, поскольку легко ионизируются, что и помогает звездообразованию.
Недавно «Джеймс Уэбб» показал изображение скопления Пандоры. На снимке видно около 50 тысяч звезд.
Олеся Маевская