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10:25 (мск), источник: RTVi

В Венеции почти пересохли каналы из-за отлива

Из-за сильного отлива и понижения уровня воды в Венеции практически пересохли каналы. В городе затруднена работа водных такси, гондол и экстренных служб, которые используют катера, пишет Bloomberg.

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Синоптики отметили, что проблемы в Венеции стали непрямым результатом засухи, которая укрепилась в городе в последние несколько месяцев. По данным экспертов Centro Maree, уровень воды не вернется к норме как минимум до 21 февраля.

Италия, как отмечает Bloomberg, столкнулась с волной сильной засухи после засушливого лета. По данным экологической группы Legambiente, в реках и озерах страны наблюдается необычно низкий уровень воды.

Кроме того, в Венеции за последние годы участились сильные приливы. Крупнейший более чем за 50 лет отлив произошел в городе 2019 году. Венеция тогда понесла ущерб на около €1 млрд и местные власти начали работать над проектом MOSE, который призван снизить ущерб от стихийных бедствий. Работу над ним планируется завершить к концу 2023 года.

В декабре 2020 года Венеция вновь оказалась под водой. Самый сильный потоп за историю наблюдений был в 1966 году, когда уровень воды в море поднялся почти на два метра.

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