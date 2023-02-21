В Венеции почти пересохли каналы из-за отлива
Из-за сильного отлива и понижения уровня воды в Венеции практически пересохли каналы. В городе затруднена работа водных такси, гондол и экстренных служб, которые используют катера, пишет Bloomberg.
Из-за сильного отлива и понижения уровня воды в Венеции практически пересохли каналы. В городе затруднена работа водных такси, гондол и экстренных служб, которые используют катера, пишет Bloomberg.
Синоптики отметили, что проблемы в Венеции стали непрямым результатом засухи, которая укрепилась в городе в последние несколько месяцев. По данным экспертов Centro Maree, уровень воды не вернется к норме как минимум до 21 февраля.
Италия, как отмечает Bloomberg, столкнулась с волной сильной засухи после засушливого лета. По данным экологической группы Legambiente, в реках и озерах страны наблюдается необычно низкий уровень воды.
Кроме того, в Венеции за последние годы участились сильные приливы. Крупнейший более чем за 50 лет отлив произошел в городе 2019 году. Венеция тогда понесла ущерб на около €1 млрд и местные власти начали работать над проектом MOSE, который призван снизить ущерб от стихийных бедствий. Работу над ним планируется завершить к концу 2023 года.
В декабре 2020 года Венеция вновь оказалась под водой. Самый сильный потоп за историю наблюдений был в 1966 году, когда уровень воды в море поднялся почти на два метра.