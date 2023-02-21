Ученые показали экзопланету, расположенную в 87 световых годах от нас
Ее родительская звезда является почти полным аналогом Солнца.
Ее родительская звезда является почти полным аналогом Солнца.
Используя инструмент SPHERE, смонтированный на Очень Большом Телескопе в Чили, сотрудники Европейской южной обсерватории получили снимок газового гиганта, обращающегося в системе звезды AF Leporis (Зайца). Исследование опубликовано на сервисе Arxiv.
«На протяжении нескольких лет спутники Европейского космического агентства “Hipparcos” и “Gaia” точно определяли положение и движение звезд в нашей Галактике, — рассказывают авторы открытия. — Известно, что планеты оказывают гравитационное влияние на свои родительские звезды, изменяя их траекторию. Именно такое искажение было замечено у звезды AF Leporis, что стало явным признаком присутствия в ее системе экзопланеты».
Полученные данные позволили установить, что обнаруженная экзопланета в 4−6 раз крупнее и в 4,3 раза массивнее Юпитера. Она вращается вокруг аналога нашего Солнца, которое примерно в 200 раз моложе его — звезде всего 24 миллиона лет.
«Газовый гигант вращается вокруг AF Leporis примерно на том же расстоянии, что и Сатурн вокруг Солнца. Кроме этого, в системе есть признаки присутствия пояса из материала, оставшегося после формирования системы и аналогичного поясу Койпера», — заключили авторы открытия. Ученые отметили, что такое сходство и дальнейшее изучение AF Leporis может предоставить новые подробности о формировании Солнечной системы.
Недавно канадские астрономы обнаружили две водные планеты. Они вращаются вокруг красного карлика Kepler-138 в созвездии Лиры — в 218 световых годах от нас.
Олеся Маевская