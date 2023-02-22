Вильфанд спрогнозировал опасное похолодание в нескольких регионах России

Температура ниже климатической нормы на 7 и более градусов зимой считается опасным метеорологическим явлением, так как это создает трудности для энергетиков и других городских служб, а также может негативно влиять на самочувствие человека.
«Очень холодная погода ожидается в нескольких регионах в ближайшие дни. Аномалии ниже 7 градусов — это всегда опасно. 22—23 февраля в Коми, Мурманской, Вологодской, Ленинградской, Новгородской, Псковской областях, Карелии температура будет ниже нормы на 7−11 градусов. Морозы там ожидаются до 20−25 градусов, а в Коми — даже до 27 градусов. В Центральном федеральном округе аномально холодная погода будет повсеместно в этот же период — температура ниже нормы на 7−10 градусов», — сообщил он.
По словам Вильфанда, в ЦФО в среднем морозы будут достигать 17−21 градуса в ближайшие два дня, однако в Подмосковье и некоторых других районах они будут до 28 градусов. Температура ниже нормы на 7−10 градусов также ожидает Саратовскую область и Пермский край, с 22 по 24 февраля, температура здесь будет опускаться до минус 20−24 градусов.
Очень холодная погода сохранится на юге России. «23 и 24 февраля в Волгоградской области прогнозируются морозы до 20 градусов, в Астраханской области — до 15 градусов, в Ростовской области — до 17 градусов», — сказал он.