Астрономическая весна наступит в Северном полушарии 21 марта

Солнце в марте продолжит перемещаться по созвездию Водолей и ближе к середине месяца, 13 марта, перейдет в созвездие Рыбы.
«С каждым днем светило будет подходить к небесному экватору все ближе и 21 марта в 00:24 по московскому времени пересечет его — в Северном полушарии Земли наступает астрономическая весна, а в Южном — осень. Это день весеннего равноденствия», — сказали в Московском планетарии.
Продолжительность светового дня продолжит расти. В течение марта на широте Москвы она увеличится с 10 часов 44 минут до 13 часов 07 минут.
«Полуденная высота Солнца за месяц на этой широте увеличится с 26 до 38 градусов», — также пояснили астрономы.