Мощное северное сияние над Ленобластью попало на фото Красочными кадрами поделились очевидцы природного явления
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15:48 (мск), источник: РБК Life

Мощное северное сияние над Ленобластью попало на фото и видео

Красочными кадрами поделились очевидцы природного явления.

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Красочными кадрами мощного северного сияния в Ленинградской области поделились в телеграм-канале сообщества охотников за северными сияниями «АстроФотоБолото». Ночью 27 февраля 2023 года эффектное природное явление наблюдали в разных точках региона, в том числе в небе над Кронштадтом, островом Гогланд (самый крупный российский остров в Финском заливе), селом Шепелево в Ломоносовском районе и других местах. Видели северное сияние и в небе над карельским городком Питкяранта.

«Северное сияние началось со слабой дуги, которая разгорелась ярким зеленым светом, спустя какое-то время верх дуги стал гореть красным, что прекрасно различалось при луне. Несколько лучей пульсировали над головой, затем дуга стала играть лучиками».

«В какой-то момент даже сугроб стал розовым», — добавили наблюдатели.

Во время загрузки произошла ошибка.

Северное (полярное) сияние — это природное явление, возникающее в результате взаимодействия солнечного ветра с магнитным полем Земли, говорится на официальном сайте Всемирной метеорологической организации. Сияние можно наблюдать после вспышек на Солнце, когда звезда выбрасывает в космос большое количество протонов и электронов.

Ранее, в декабре 2022 года, в Дмитровском районе Подмосковья жители ночью увидели голубые и оранжевые световые колонны. Зрелищное природное явление возникло после заката в ночь на 21 декабря.

Световые столбы — это оптическое явление в атмосфере, создающееся преломлением света на ледяных кристаллах. Как пояснили метеорологи, такое часто наблюдается зимой или на больших высотах, когда из-за холода и высокой влажности в воздухе образуются ледяные кристаллы, от которых отражается свет.

Ева Акимова

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