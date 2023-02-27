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15:33 (мск), источник: Погода Mail.ru

Ученые расширили «самую большую» карту неба

Она интерактивна и позволяет управлять масштабом, яркостью и контрастом.

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Источник: Dey et al.

Исследователи из Национальной обсерватории Китт-Пик и Межамериканской обсерватории Серра-Тололо создали огромную карту неба под названием DESI Legacy Imaging Survey. В ней отображено около 20 тысяч квадратных градусов, то есть примерно половина неба.

На карте находятся около одного миллиарда галактик, которые составляют всего лишь один процент от их общего количества в той части Вселенной, которая доступна для изучения. Первая версия карты, содержащая данные о 14 тысячах квадратных градусов неба, была представлена чуть раньше.

Позже к ней добавили данные телескопа Маяла и камеру телескопа Бока из Университета Аризоны. Благодаря этому удалось расширить поле зрения и добавить данные о наблюдениях в инфракрасном диапазоне.

Недавно астрономы из США собрали подробнейшую карту Млечного Пути. Ученые сравнивают полученные снимки с групповым фото, на котором лицо каждого человека можно детально рассмотреть.

Олеся Маевская

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