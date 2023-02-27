Даты, традиции, послабления: все о Великом посте в 2023 году 27 февраля у православных христиан начался Великий пост, который продлится до 15 апреля
Фоторепортажи
14Митинг-концерт в «Лужниках»
14Выбраны лучшие фотографии океана 2022 года
18:38 (мск), источник: Газета.Ру

Сейсмолог Шебалин рассказал, что землетрясение в Крыму не имеет отношения к землетрясениям в Турции

Подземные толчки, зафиксированные на Южном берегу Крыма, не имеют отношения к произошедшим в Турции землетрясениям. Об этом «Газете.Ru» рассказал директор Института теории прогноза землетрясений и математической геофизики РАН Петр Шебалин. По его словам, более сильные толчки в Крыму еще возможны, но не такие, как в Турции.

Сейчас в Вашингтоне: Вашингтон: +8° 66% 760 мм рт. ст. 3 м/с
Источник: Газета.Ру

«Это самостоятельное землетрясение, никакого отношения к трагедии в Турции не имеет. Там такие землетрясения происходят время от времени, это не является чем-то необычным. В принципе [в Крыму — Газета.Ru] более сильные землетрясения возможны, в 1927 году было известное Ялтинское землетрясение. Оно было очень сильным, но прошло уже почти сто лет, так что редко могут быть там сильные землетрясения, но случаются. Такого как в Турции в Крыму, скорее всего, не будет. Там все-таки была магнитуда около 8, в Крыму такой силы землетрясения вряд ли возможны», — сказал Шебалин.

Ранее советник главы Крыма Крючков заявил, что жители Южного Берега республики сообщили о сильном толчке под землей с эпицентром между Ялтой и Алуштой. По информации дежурного Алуштинской сейсмической станции, в 16:25 в акватории Черного моря на удалении 25 км от прибрежной территории Алушты на глубине 15 км зафиксировали землетрясение магнитудой до 3 баллов в эпицентре. В МЧС сообщили, что землетрясение едва ощущалось на побережье, никаких последствий нет.

Реклама
Спасибо за обратную связь
О рекламодателе
Не интересует
Уже приобретено
Препятствует просмотру
Недобросовестная реклама
 «Зеленский готовится напасть». Что происходит вокруг Приднестровья
В Варшаве признали, что Польша начала поставки вооружений Киеву до начала СВО
Mail.RuО компанииРеклама
Обратная связьМобильнаяО проектеИнформация предоставлена: ИА «Метеоновости»