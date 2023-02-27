Сейсмолог Шебалин рассказал, что землетрясение в Крыму не имеет отношения к землетрясениям в Турции

«Это самостоятельное землетрясение, никакого отношения к трагедии в Турции не имеет. Там такие землетрясения происходят время от времени, это не является чем-то необычным. В принципе [в Крыму — Газета.Ru] более сильные землетрясения возможны, в 1927 году было известное Ялтинское землетрясение. Оно было очень сильным, но прошло уже почти сто лет, так что редко могут быть там сильные землетрясения, но случаются. Такого как в Турции в Крыму, скорее всего, не будет. Там все-таки была магнитуда около 8, в Крыму такой силы землетрясения вряд ли возможны», — сказал Шебалин.
Ранее советник главы Крыма Крючков заявил, что жители Южного Берега республики сообщили о сильном толчке под землей с эпицентром между Ялтой и Алуштой. По информации дежурного Алуштинской сейсмической станции, в 16:25 в акватории Черного моря на удалении 25 км от прибрежной территории Алушты на глубине 15 км зафиксировали землетрясение магнитудой до 3 баллов в эпицентре. В МЧС сообщили, что землетрясение едва ощущалось на побережье, никаких последствий нет.