Извержение вулкана на Курильских островах попало на видео
Эбеко выбросил столб пепла высотой 2,5 км.
Эбеко выбросил столб пепла высотой 2,5 км.
Кадры извержения вулкана Эбеко на Курильских островах опубликовал местный телеграм-канал Kuril band, подписав видео так: «К этому вообще невозможно привыкнуть. Каждый раз — мощнейший восторг».
Вулкан извергается уже третий день подряд. Сегодня, 1 марта, действующий вулкан выбросил в воздух столб пепла, высота которого над уровнем моря достигла 2,5 км. Затем пепел распространился шлейфом на 5 км. Об этом сообщили в главном управлении МЧС России по Сахалинской области. Ближайший к Эбеко населенный пункт — Северо-Курильск. Как сообщили спасатели, угрозы для жителей от происходящего природного явления нет.
«В городе Северо-Курильск пеплопад не наблюдался. Запах сероводорода не ощущался. Угрозы для жизнедеятельности населения нет».
Действующий вулкан Эбеко высотой 1156 м, расположенный примерно в 7 км от города, считается одним из наиболее активных вулканов Большой Курильской гряды. Он регулярно дает поводы для новостей, предыдущее извержение было 13 февраля 2023 года. А в сентябре 2022 года под аккомпанемент вулкана пришлось проводить линейку по поводу начала нового учебного года. Выброс пепла произошел прямо во время торжественного мероприятия.
Как предупредил сейсмолог Фрэнк Хугербитс из Нидерландов (предсказавший недавнее сильнейшее землетрясение в Турции и Сирии), уже в начале марта новые подземные толчки дойдут до России. Разрушительное землетрясение может произойти как раз на Курильских островах.