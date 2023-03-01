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13:31 (мск), источник: РБК

Российские сейсмологи сочли прогноз о «мегаземлетрясении» ненаучным

Предсказание нидерландского сейсмолога Франка Хугербитса о крупном землетрясении в марте ненаучно, заявил РБК заведующий кафедрой физики Земли физического факультета МГУ имени М. В. Ломоносова Владимир Смирнов.

Источник: AFP 2022

Хугербитс предположил, что сильная сейсмическая активность, а возможно, и «мегаземлетрясение», может произойти 3—4 марта и/или 6—7 марта. По словам сейсмолога, подземные толчки могут затронуть Камчатку, Курильские острова, Японию и другие регионы.

По мнению Смирнова, такие прогнозы «называть обоснованными с научной точки зрения нет никаких оснований».

Его публикации в серьезных научных журналах мы в сейсмологическом сообществе не знаем, то есть его прогнозы не основываются на каких-либо научных исследованиях.

Владимир Смирнов
заведующий кафедрой физики Земли физического факультета МГУ имени М. В. Ломоносова

Смирнов добавил, что в интернете есть «масса прогнозов» на те дни, в которые землетрясения не происходили. «Мы можем с вами сделать прогноз, что землетрясение будет через три недели, а его не будет, значит, о нашем прогнозе забудут, а если оно произойдет, скажут, что мы его с вами предсказали», — заметил специалист.

Это не прогноз, это по сути дела люди сеют панику, пользуясь довольно непростой ситуацией. Тем более он указывает места, в которых всегда бывают землетрясения. Это и Камчатка, и Япония, и все Тихоокеанское побережье.

Владимир Смирнов
заведующий кафедрой физики Земли физического факультета МГУ имени М. В. Ломоносова

С мнением эксперта согласился директор Института теории прогноза землетрясений и математической геофизики РАН Петр Шебалин. «Я как доктор физико-математических наук прорицания комментировать не буду. Я не могу утверждать, что такого не будет, я говорю, что нет научных оснований говорить, что такое будет», — сказал специалист.

Хугербитс предсказал недавние разрушительные землетрясения в Турции и Сирии за три дня до первых толчков. «Рано или поздно в этом регионе (юг и центральная часть Турции, Иордания, Сирия, Ливан) произойдет землетрясение с магнитудой 7,5», — написал он в Twitter 3 февраля, а первое землетрясение произошло 6-го числа. Общее число жертв катастрофы в Турции и Сирии превысило 50 тыс.

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