«Джеймс Уэбб» сделал фото галактики, в которой вспыхнула сверхновая
На одном из изображений она находится на пике яркости.
На одном из изображений она находится на пике яркости.
Телескопу «Джеймсу Уэббу» удалось сделать тройной снимок галактики, в которой вспыхнула сверхновая. Каждое из трех изображений демонстрирует разный момент из жизни звезды: таким образом ученые могут наблюдать своеобразную машину времени в действии.
Когда массивный объект находится на линии, соединяющей наблюдателя и более далекий фоновый источник излучения, возникает эффект гравитационной линзы. В результате гравитация этого объекта изменяет направление распространения электромагнитного излучения, подобно тому как обычная линза изменяет направление светового луча.
Она может искажать, усилять свет от далекого источника и дублировать его изображение. В этот раз гравитационной линзой для «Джеймса Уэбба» послужило галактическое скопление RX J2129, которое расположено на расстоянии 3,2 миллиарда световых лет от Земли по направлению созвездия Водолея.
Недавно «Джеймс Уэбб» снял звездообразующие облака в других галактиках. Благодаря высокому качеству снимков астрофизики смогли рассмотреть и показать газовые нити и даже «пузыри», выдуваемые недавно образовавшимися небесными телами.
Олеся Маевская