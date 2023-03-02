Получено фото остатка первой задокументированной в истории сверхновой
Ей больше 1800 лет.
Ей больше 1800 лет.
Астрономы Обсерватории в Чили получили снимок разлетающихся остатков первой задокументированной человечеством сверхновой, вспыхнувшей в 185 году. Специалисты оценивают расстояние от Земли до объекта примерно в восемь тысяч световых лет, а располагается он в направлении тройной звезды Альфа Центавра, пишет Phys.org.
По внешним краям этого заполненного звездами изображения видны тонкие усики, которые отлетают от центральной точки, как обрывки лопнувшего воздушного шара.
Получившаяся в результате структура RCW 86 помогает пролить свет на то, как остатки сверхновой эволюционировали более, чем за 1800 лет. Хотя связь между RCW 86 и SN 185 можно проследить и установить, так было не всегда.
На протяжении десятилетий астрономы считали, что наблюдаемую сегодня структуру оставила после себя классическая сверхновая с коллапсом ядра — та, при которой массивная звезда выбрасывает материал при взрыве. Тогда, чтобы «раздуться» до текущих размеров, RCW 86 потребовалось бы не менее 10 тысяч лет.
Недавно «Джеймс Уэбб» сделал фото галактики, в которой вспыхнула сверхновая. На одном из изображений она находится на пике яркости.
Олеся Маевская