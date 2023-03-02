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18:36 (мск), источник: Погода Mail.ru

Получено фото остатка первой задокументированной в истории сверхновой

Ей больше 1800 лет.

Источник: National Science Foundation

Астрономы Обсерватории в Чили получили снимок разлетающихся остатков первой задокументированной человечеством сверхновой, вспыхнувшей в 185 году. Специалисты оценивают расстояние от Земли до объекта примерно в восемь тысяч световых лет, а располагается он в направлении тройной звезды Альфа Центавра, пишет Phys.org.

По внешним краям этого заполненного звездами изображения видны тонкие усики, которые отлетают от центральной точки, как обрывки лопнувшего воздушного шара.

Эти похожие на облака объекты считаются светящимися остатками сверхновой SN 185, которую китайские астрономы наблюдали в 185 году.

Получившаяся в результате структура RCW 86 помогает пролить свет на то, как остатки сверхновой эволюционировали более, чем за 1800 лет. Хотя связь между RCW 86 и SN 185 можно проследить и установить, так было не всегда.

На протяжении десятилетий астрономы считали, что наблюдаемую сегодня структуру оставила после себя классическая сверхновая с коллапсом ядра — та, при которой массивная звезда выбрасывает материал при взрыве. Тогда, чтобы «раздуться» до текущих размеров, RCW 86 потребовалось бы не менее 10 тысяч лет.

Во время загрузки произошла ошибка.

Недавно «Джеймс Уэбб» сделал фото галактики, в которой вспыхнула сверхновая. На одном из изображений она находится на пике яркости.

Олеся Маевская

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