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15:29 (мск), источник: Погода Mail.ru

Главной комете 2024 года дали имя

В предыдущий раз она навестила окрестности Солнца примерно 30 тысяч лет назад.

Центр малых планет (MPC) присвоил имя комете, которую впервые обнаружили на изображениях, сделанных 9 января китайской обсерваторией Цзыцзиньшан. Она получила обозначение C/2023 A3.

Сейчас C/2023 A3 находится на расстоянии 7,3 а. е. (1090 миллионов километров) от Солнца, что превышает расстояние до Юпитера. Но она стремительно приближается к перигелию своей орбиты, который будет пройден 28 сентября 2024 года.

C/2023 A3 уже называют главной кометой будущего года. Она пролетит на расстоянии 0,39 а. е. (58 миллионов километров) от нашей звезды.

Недавно ученые сообщили об огромной комете размером с Килиманджаро, пролетевшей около Солнца.

Олеся Маевская

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