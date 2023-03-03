Главной комете 2024 года дали имя
В предыдущий раз она навестила окрестности Солнца примерно 30 тысяч лет назад.
В предыдущий раз она навестила окрестности Солнца примерно 30 тысяч лет назад.
Центр малых планет (MPC) присвоил имя комете, которую впервые обнаружили на изображениях, сделанных 9 января китайской обсерваторией Цзыцзиньшан. Она получила обозначение C/2023 A3.
Сейчас C/2023 A3 находится на расстоянии 7,3 а. е. (1090 миллионов километров) от Солнца, что превышает расстояние до Юпитера. Но она стремительно приближается к перигелию своей орбиты, который будет пройден 28 сентября 2024 года.
C/2023 A3 уже называют главной кометой будущего года. Она пролетит на расстоянии 0,39 а. е. (58 миллионов километров) от нашей звезды.
Недавно ученые сообщили об огромной комете размером с Килиманджаро, пролетевшей около Солнца.
Олеся Маевская