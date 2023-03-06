«Юнона» сделала новые кадры поверхности спутника Юпитера
Это первые снимки Ио за последние 16 лет.
Это первые снимки Ио за последние 16 лет.
Вулканическая луна Юпитера Ио — самое геологически активное тело Солнечной системы, на котором более 400 действующих вулканов. 1 марта зонд «Юнона» пролетел на расстоянии 51,6 тысяч километров от поверхности газового гиганта и сделал несколько снимков, пишет Universe Today.
Полученные изображения стали первыми снимками Ио за последние 16 лет. С момента пролета корабля «Новые горизонты» мимо этой луны Юпитера, который состоялся в феврале 2007 года, Ио сфотографировать не удавалось.
Ранее планетологи заподозрили, что на Ио есть песчаные дюны.
Олеся Маевская