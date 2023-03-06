Обнаружена статуя острова Пасхи, которая 200 лет была под водой Ее удалось найти только благодаря тому, что озеро, в котором она находилась, высохло
Фоторепортажи
12Победители конкурса Dog Photography Awards 2022
14Митинг-концерт в «Лужниках»
19:44 (мск), источник: Погода Mail.ru

У «близнеца» Солнца нашли планетарные копии Юпитера и Нептуна

Возможно, в дальнейшем их изучение поможет обнаружить новую планетарную систему.

Звезда HIP 104045, расположенная в 175 световых годах от Земли, очень похожа на Солнце. Планетологи отмечают немало совпадений между ними: от возраста (4,5 и 4,57 миллиарда лет) до почти одинаковой металличности (относительная концентрация элементов тяжелее водорода и гелия). К тому же, масса HIP 104045 больше солнечной всего в 1,03 раза, а радиус — в 1,05 раз.

Недавно международная группа астрономов во главе с Тьяго Феррейрой из Университета Сан-Паулу в Бразилии обнаружила две экзопланеты вблизи звезды. Первая из них, HIP 104045 b, весит примерно в половину меньше Юпитера и совершает оборот вокруг своей звезды за 6,3 года. Второй гигант (HIP 104045 с) примерно в 2,5 раза больше массы Нептуна, но движется ближе к звезде по 316-дневной орбите, похожей на земную.

Исследователи отмечают, что Юпитер имеет важное значение для развития Солнечной системы: его мощная гравитация защищает внутреннюю часть планетной системы от постоянной бомбардировки небольшими камнями. Таким образом формируется стабильный Пояс астероидов.

Маленькие камни тем временем попадают внутрь, и, возможно, на одном из таких небесных тел на Землю попала жизнь.

Планетологи считают, что анализ планетных систем с газовыми гигантами по свойствам и параметрам орбиты, напоминающими Юпитер, поможет найти другую систему, на которой могла сформироваться жизнь. Но, скорее всего, система HIP 104045 не подойдет: наличие второго газового гиганта (горячего супер-нептуна) внутри орбиты большей планеты снижает вероятность формирования в обитаемой зоне звезды планеты, похожей на Землю. Исследование опубликовано на сервере препринтов arXiv.

Недавно ученые показали экзопланету, расположенную в 87 световых годах от нас. Ее родительская звезда является почти полным аналогом Солнца.

Олеся Маевская

Mail.RuО компанииРеклама
Обратная связьМобильнаяО проектеИнформация предоставлена: ИА «Метеоновости»