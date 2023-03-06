У «близнеца» Солнца нашли планетарные копии Юпитера и Нептуна
Возможно, в дальнейшем их изучение поможет обнаружить новую планетарную систему.
Возможно, в дальнейшем их изучение поможет обнаружить новую планетарную систему.
Звезда HIP 104045, расположенная в 175 световых годах от Земли, очень похожа на Солнце. Планетологи отмечают немало совпадений между ними: от возраста (4,5 и 4,57 миллиарда лет) до почти одинаковой металличности (относительная концентрация элементов тяжелее водорода и гелия). К тому же, масса HIP 104045 больше солнечной всего в 1,03 раза, а радиус — в 1,05 раз.
Недавно международная группа астрономов во главе с Тьяго Феррейрой из Университета Сан-Паулу в Бразилии обнаружила две экзопланеты вблизи звезды. Первая из них, HIP 104045 b, весит примерно в половину меньше Юпитера и совершает оборот вокруг своей звезды за 6,3 года. Второй гигант (HIP 104045 с) примерно в 2,5 раза больше массы Нептуна, но движется ближе к звезде по 316-дневной орбите, похожей на земную.
Исследователи отмечают, что Юпитер имеет важное значение для развития Солнечной системы: его мощная гравитация защищает внутреннюю часть планетной системы от постоянной бомбардировки небольшими камнями. Таким образом формируется стабильный Пояс астероидов.
Планетологи считают, что анализ планетных систем с газовыми гигантами по свойствам и параметрам орбиты, напоминающими Юпитер, поможет найти другую систему, на которой могла сформироваться жизнь. Но, скорее всего, система HIP 104045 не подойдет: наличие второго газового гиганта (горячего супер-нептуна) внутри орбиты большей планеты снижает вероятность формирования в обитаемой зоне звезды планеты, похожей на Землю. Исследование опубликовано на сервере препринтов arXiv.
Недавно ученые показали экзопланету, расположенную в 87 световых годах от нас. Ее родительская звезда является почти полным аналогом Солнца.
Олеся Маевская