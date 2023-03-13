Жительница штата Мэн уже 65 лет отслеживает погоду для ученых
Она намерена помогать исследователям до конца своих дней.
Она намерена помогать исследователям до конца своих дней.
92-летняя Арлин Коул из Ньюкасла вот уже 65 лет наблюдает за погодой в Национальном управлении океанических атмосферных исследований США (National Oceanic and Atmospheric Administration или NOAA). Она «приняла» эту должность от погибшего друга-волонтера, пишет UPI.
По ее словам, письмо от NOAA, подтверждающее статус метеоролога, пришло почти 65 лет назад. На данный момент у организации более 7000 добровольцев по всей стране, которые отслеживают и сообщают о погодных условиях. Коул отметила, что она наблюдает за погодными условиями ежедневно в 17:00.
«У меня есть два дождемера, две белые доски, 24-дюймовая измерительная линейка, размеченная в десятых долях, и кол, который можно втыкать в землю каждую осень, чтобы можно было прочитать цифры от 1 до 60 на расстоянии одного дюйма друг от друга», — похвасталась Коул. Также она сказала, что планирует продолжать работать наблюдателем за погодой столько, сколько сможет.
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Олеся Маевская