Фотогалерея: в Японии сакура зацвела раньше срока По мнению специалистов, пик цветения придется на 22 марта
Фоторепортажи
9Лучшие снимки конкурса медицинских фотографий
10В Венеции почти пересохли каналы
15:23 (мск), источник: Аргументы и факты

Два гигантских айсберга могут остановить судоходство в Атлантике

Меньший из них сравним по площади с Лондоном.

По данным британских ученых, два огромных айсберга, отколовшихся от шельфового ледника Бранта в Антарктиде, потихоньку приближаются к судоходным районам Атлантического океана. На то, чтобы расколоться и полностью растаять, у этих гигантов уйдут десятилетия, сообщает The Seattle Times.

Во время загрузки произошла ошибка.

Размеры ледяных глыб действительно впечатляют. Меньший айсберг, получивший название А81а, сравним по площади с Лондоном, а больший, А76, примерно в два раза его превосходит.

Для того, чтобы проплыть вокруг А76, научно-исследовательскому судну «Дискавери» понадобились сутки.

«В некоторых местах мы подошли довольно близко, и у нас был действительно хороший обзор. Мы взяли пробы воды со всех сторон берега, используя специальные незагрязненные трубы, находящиеся под кораблем, поэтому у нас есть много образцов для изучения», — рассказал журналистам находившийся на судне профессор Герайнт Тарлинг из британского Университета Восточной Англии.

Теперь течения и ветер медленно уносят оба айсберга на север. По мнению ученых, от ледяных глыб постепенно будут откалываться куски поменьше, которые могут представлять серьезную опасность для проходящих кораблей.

Реклама
Спасибо за обратную связь
О рекламодателе
Не интересует
Уже приобретено
Препятствует просмотру
Недобросовестная реклама
 Надо ли удалять зубы мудрости просто так?
Неделю — в саду, месяц — дома. Что делать, если ребенок постоянно болеет?
Mail.RuО компанииРеклама
Обратная связьМобильнаяО проектеИнформация предоставлена: ИА «Метеоновости»