Два гигантских айсберга могут остановить судоходство в Атлантике
Меньший из них сравним по площади с Лондоном.
Меньший из них сравним по площади с Лондоном.
По данным британских ученых, два огромных айсберга, отколовшихся от шельфового ледника Бранта в Антарктиде, потихоньку приближаются к судоходным районам Атлантического океана. На то, чтобы расколоться и полностью растаять, у этих гигантов уйдут десятилетия, сообщает The Seattle Times.
Размеры ледяных глыб действительно впечатляют. Меньший айсберг, получивший название А81а, сравним по площади с Лондоном, а больший, А76, примерно в два раза его превосходит.
Для того, чтобы проплыть вокруг А76, научно-исследовательскому судну «Дискавери» понадобились сутки.
«В некоторых местах мы подошли довольно близко, и у нас был действительно хороший обзор. Мы взяли пробы воды со всех сторон берега, используя специальные незагрязненные трубы, находящиеся под кораблем, поэтому у нас есть много образцов для изучения», — рассказал журналистам находившийся на судне профессор Герайнт Тарлинг из британского Университета Восточной Англии.
Теперь течения и ветер медленно уносят оба айсберга на север. По мнению ученых, от ледяных глыб постепенно будут откалываться куски поменьше, которые могут представлять серьезную опасность для проходящих кораблей.