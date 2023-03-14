Названы девять необычных рек со всего света

Около Гагры, Абхазия, протекает река Репруа, длина которой всего 18 метров. Она находится всего в двух километрах от границы города и впадает в Черное море.
Самыми длинными реками считаются африканский Нил и американская Амазонка. Если измерять реку, двигаясь к самому удаленному устью, то длина Амазонки составит около 6750 км. Нил же, протянувшийся от Бурунди до Средиземного моря, имел длину 6670 км до тех пор, пока озеро Насер, образовавшееся после постройки Асуанской плотины, не поглотило несколько меандров (изгибов речного русла), уменьшив его протяженность на несколько километров.
В 1952 году была обнаружена подводная река, названная течением Кромвелла. Она несет свои воды на восток вдоль экватора под поверхностью Тихого океана на глубине, местами доходящей до 400 м.
В августе 1958 году ученые нашли реку, текущую под Нилом. Ее среднегодовой расход воды в 6 раз больше, чем у Нила, — 500 км².
Конго — единственная крупная река, пересекающая экватор два раза. Она самая полноводная и вторая по длине река Африки, вторая река по водности в мире после Амазонки. Также это самая глубокая река в мире, на некоторых ее участках глубина составляет более 230 метров, что является абсолютным рекордом на планете.
Река Капуас, протекающая на острове Борнео, является самой длинной рекой в Индонезии — ее протяженность 1143 км.
Река Читарум, расположенная в Индонезии, является экономически важной водной артерией, но сильно загрязнена деятельностью человека. В бассейне реки проживает около пяти миллионов человек.
Река Брахмапутра берет начало с Тибетского плато (КНР) на высоте более 3500 м. Она имеет несколько названий, в зависимости от участка, где она протекает: в Тибете ее зовут Мацанг и Ярлунг-Цангпо, в месте прорыва через Гималаи — Сианг и Диханг, в Индии — Брахмапутра, в Бангладеш — Джамуна.
Ла-Плата — эстуарий, образованный при слиянии рек Уругвай и Парана в Южной Америке. В месте слияния рек ширина Ла-Платы составляет 48 километров, река течет на юго-восток, расширяясь до 220 километров при впадении в Атлантический океан.