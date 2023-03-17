Ученые представили доказательства вулканической активности Венеры
Таким образом, вторая планета от Солнца оказалась третьим телом в Солнечной системе (после Земли и спутника Юпитера Ио), извергающим магму.
Таким образом, вторая планета от Солнца оказалась третьим телом в Солнечной системе (после Земли и спутника Юпитера Ио), извергающим магму.
Ученые из Аляскинского университета в Фэрбенксе обнаружили прямое доказательство вулканизма на Венере. Команда использовали архивные данные, собранные зондом Magellan, исследовавшим Венеру еще около 30 лет назад. Внимание ученых было сосредоточено на горе Маат, которая считается крупнейшим вулканом на планете.
Magellan обследовал ее склоны в феврале и октябре 1991 года с промежутком в восемь месяцев. Подробно изучив полученные изображения, геологи обнаружили, что кальдера (котловина вулкана) за этот период заметно выросла — от округлой формы примерно в 2,2 квадратных километра до неправильной с площадью более 3,9 квадратных километра. Исследование опубликовано в журнале Science.
Изменение размеров кальдеры — знакомый на примере Земли процесс. Исчерпание магмы, поддерживающей края котловины, вызывает обрушение стенок и увеличение ее размеров. Кроме того, Magellan зафиксировал аномалию — область слегка пониженной гравитации непосредственно над Маатом. На присутствие свежей лавы указали и наблюдения в микроволновом диапазоне электромагнитных волн.
Тот факт, что извержение удалось заметить за сравнительно недолгий срок работы космического зонда, может быть большой удачей либо свидетельствует о сохраняющейся высокой активности вулканов на соседней планете. Похоже, недра Венеры продолжают разогреваться за счет медленного распада радиоактивных элементов. Возникающее при этом тепло находит выходы на поверхность, несмотря на отсутствие тектоники плит.
Недавно ученые Калифорнийского университета озвучили причину медленного вращения Венеры.
Олеся Маевская