Послушайте, как звучит «музыка льда». Что это и как стало популярным
Новый тренд поможет расслабиться и предскажет скорость изменения климата.
Новый тренд поможет расслабиться и предскажет скорость изменения климата.
Журналисты The New York Times рассказали о новом тренде среди ученых и музыкантов — записи «мелодий» тающего льда. Редакторы издания изучили феномен популярности подобных звуков и объяснили, зачем они на самом деле нужны.
В последние годы разнообразные звуки природы периодически становились вирусными — будто то грохот айсбергов, шелест леса или шум водопадов. Однако ученые уверены, что такие мелодии могут выполнять намного более важную роль, чем просто медитативный или развлекательный контент. По мнению экспертов, такие звуки способны заставить слушателей переосмыслить свое отношение к природе, могут помочь предсказать скорость изменения климата и повышения уровня воды в Мировом океане.
Одним из первых «музыкой» льда заинтересовался Мартин Шайп, гляциолог из Альбертского университета в Канаде. На протяжении 20 лет он записывал звуки Девонской ледяной шапки при помощи семи микрофонов и GPS-датчиков, размещенных подо льдом. Результат оказался просто ошеломительным: в записи были слышны даже малейшие движения тающего льда и пузырьков воды, напоминающие «необычную симфонию». Работой исследователя вдохновилась даже межправительственная группа экспертов по изменению климата, которая запросила у Шайпа копию записи.
Изучением звуков льда занимается и 61-летний Грант Дин, сотрудник Калифорнийского университета в Сан-Диего. Он также уверен, что звуки таяния льда и откалывания ледников могут помочь при изучении скорости мирового потепления и сопутствующего ему повышения уровня воды.
Записью звуков тающего льда увлеклись и представители творческих профессий: норвежская саунд-певица Яна Виндерен, австралийский музыкант Филип Самарцис и немецкий продюсер Томас Кёнер. К слову, последний еще в период с 1990 по 1993 год выпустил целую трилогию эмбиент-альбомов, вдохновленных звучанием ледников.
Яна Виндерен же призналась, что впервые увлеклась записью звуков природы в 2006 году после путешествия по Исландии. Тогда она погрузила гидрофон под один из ледников и получила потрясшую ее необычную аудиозапись. «Я влюбилась в нее. Люди могли бы просто закрыть глаза и оказаться там, рядом со льдом, находиться около него. Но еще интереснее — действительно находиться там, слышать эти звуки, пытаться понять, что там происходит и как много мы не знаем», — отметила Виндерен.