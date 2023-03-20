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14:42 (мск), источник: Погода Mail.ru

NASA показало возможное место посадки лунной экспедиции «Артемида III»

Одна из его сторон находится в радиотени для сигналов с Земли, что делает «площадку» идеальным местом для установки радиотелескопов.

Источник: NASA

NASA опубликовало снимок, полученный автоматической межпланетной станцией Lunar Reconnaissance Orbiter (LRO) 3 марта. Тогда она находилась примерно в 170 километрах от кратера Шеклтона, расположенном на южном полюсе Луны.

На нем можно увидеть формацию, известную под названием массив Малаперта. Ее вершина выбрана в качестве одного из возможных мест посадки экспедиции «Артемида III».

Массив Малаперта представляет собой горный хребет, возвышающийся на пять километров над окружающей поверхностью. Его вершина находится в зоне прямой видимости как Земли, так и кратера Шеклтон.

Во время загрузки произошла ошибка.

Недавно Американское управление по аэронавтике и исследованию космического пространства показало, как выглядит скафандр для миссии NASA Artemis III на Луну. Он черный с цветными вставками и подходит для космонавтов любого пола.

Олеся Маевская

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