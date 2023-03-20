NASA показало возможное место посадки лунной экспедиции «Артемида III»
Одна из его сторон находится в радиотени для сигналов с Земли, что делает «площадку» идеальным местом для установки радиотелескопов.
Одна из его сторон находится в радиотени для сигналов с Земли, что делает «площадку» идеальным местом для установки радиотелескопов.
NASA опубликовало снимок, полученный автоматической межпланетной станцией Lunar Reconnaissance Orbiter (LRO) 3 марта. Тогда она находилась примерно в 170 километрах от кратера Шеклтона, расположенном на южном полюсе Луны.
На нем можно увидеть формацию, известную под названием массив Малаперта. Ее вершина выбрана в качестве одного из возможных мест посадки экспедиции «Артемида III».
Массив Малаперта представляет собой горный хребет, возвышающийся на пять километров над окружающей поверхностью. Его вершина находится в зоне прямой видимости как Земли, так и кратера Шеклтон.
Недавно Американское управление по аэронавтике и исследованию космического пространства показало, как выглядит скафандр для миссии NASA Artemis III на Луну. Он черный с цветными вставками и подходит для космонавтов любого пола.
Олеся Маевская