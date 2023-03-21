Эксперты ООН выпустили «руководство по выживанию для человечества»
Ученые считают, что ключевой порог глобального потепления в 1,5 градуса Цельсия будет пройден уже в 2030-х годах.
Ученые считают, что ключевой порог глобального потепления в 1,5 градуса Цельсия будет пройден уже в 2030-х годах.
Межправительственная группа экспертов по изменению климата (МГЭИК) под эгидой ООН опубликовала научную работу под названием «руководство по выживанию для человечества», пишет UN News. В ней говорится, как использовать чистую энергию и технологии, чтобы избежать климатической катастрофы.
Ученые обеспокоены тем, что ключевая глобальная цель по температуре, вероятно, уже недостижима. Мир потеплел на 1,1 градус Цельсия, а в 2030-х годах он, вероятно, превысит порог, считавшийся недопустимым, в 1,5 градуса. От изменения климата и дальнейших наводнений, согласно прогнозам, сильнее всего пострадают прибрежные районы и небольшие острова в Тихом океане.
Авторы доклада подчеркивают, что у человечества есть шанс предотвратить климатическую катастрофу, если принять срочные меры по декарбонизации экономики. Ученые предлагают переход на солнечную и ветровую энергию, а также изменение рациона питания, разумное обращение с отходами и использование низкоуглеродного транспорта.
Недавно ученые выяснили, что площадь льда вокруг Антарктиды уменьшилась до рекордного уровня.
Олеся Маевская