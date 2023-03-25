Названы шесть удивительных городов на воде со всего мира

Этот город расположен в Венецианской лагуне Адриатического моря на 118 островах. Число местных каналов превышает 400, а мостов — 600. По самому большому каналу ежеминутно проплывают сотни гондол, катеров и лодок. Увы, Венеция постепенно уходит под воду: даже первые жители города были вынуждены дважды его перестраивать, перебираясь на более высокие острова.
В силу своего географического положения этот туристический город расположен в устьях рек Амстел и Эй, потому практически полностью стоит на воде. Через каналы города (самый главный из которых выходит прямиком в Северное море) перекинуто около 600 мостов. Название «Амстер-дам» или дословно «дамба на реке Амстел» рассказывает историю появления города: он «вырос» из маленькой рыбацкой дамбы.
«Китайская Венеция» расположена на Великом Китайском канале в низовьях реки Янцзы. Город строится буквально на многочисленных мостах, а местные жители частенько передвигаются на лодках по каналам. Сучжоу внесен в список мирового культурного наследия ЮНЕСКО.
Этот город частично расположен на острове в озере Петен-Ица: здесь же находится историческая часть города, соединенная с дамбой. В древние времена здесь находился город Тайясаль, где обитали индейцы майя. Многие дома прекрасно сохранились, поэтому здесь часто ведутся археологические раскопки.
Еще один город, внесенный в список ЮНЕСКО. Его плавающие поселения буквально «кочуют» по всей бухте, переплывая от одного из 2,5 тысяч островов к другому. Чаще всего здесь можно встретить рыбаков, промышляющих рыбалкой, изготовлением сувениров, а иногда даже выращиванием жемчуга. На сегодняшний день в бухте насчитывается семь отдельных плавучих поселений, самое большое из которых насчитывает 500 человек.
Этот город находится в исторической области Бавария. Главными достопримечательностями Линдау являются форт и маяк, здание под названием Каваццен с красочной росписью на фасаде и скульптура Баварского льва на въезде в город. Также стоит отметить, что город разделен на несколько островов течением реки Лайблах, а его исторический центр расположен на отдельном островке, соединенном с остальной частью мостом и дамбой.