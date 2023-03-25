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14:38 (мск), источник: Погода Mail.ru

Названы шесть удивительных городов на воде со всего мира

25 марта 421 года, 1602 года назад, была основана Венеция. Удивительный итальянский город, которым многие восхищаются, является не единственным, расположенном на воде. Если вы ищете нетривиальное место для следующего отдыха, мы можем подсказать вам несколько интересных вариантов.

Венеция, Италия

Этот город расположен в Венецианской лагуне Адриатического моря на 118 островах. Число местных каналов превышает 400, а мостов — 600. По самому большому каналу ежеминутно проплывают сотни гондол, катеров и лодок. Увы, Венеция постепенно уходит под воду: даже первые жители города были вынуждены дважды его перестраивать, перебираясь на более высокие острова.

Амстердам, Нидерланды

В силу своего географического положения этот туристический город расположен в устьях рек Амстел и Эй, потому практически полностью стоит на воде. Через каналы города (самый главный из которых выходит прямиком в Северное море) перекинуто около 600 мостов. Название «Амстер-дам» или дословно «дамба на реке Амстел» рассказывает историю появления города: он «вырос» из маленькой рыбацкой дамбы.

Сучжоу, Китай

«Китайская Венеция» расположена на Великом Китайском канале в низовьях реки Янцзы. Город строится буквально на многочисленных мостах, а местные жители частенько передвигаются на лодках по каналам. Сучжоу внесен в список мирового культурного наследия ЮНЕСКО.

Флорес, Гватемала

Этот город частично расположен на острове в озере Петен-Ица: здесь же находится историческая часть города, соединенная с дамбой. В древние времена здесь находился город Тайясаль, где обитали индейцы майя. Многие дома прекрасно сохранились, поэтому здесь часто ведутся археологические раскопки.

Халонг, Вьетнам

Еще один город, внесенный в список ЮНЕСКО. Его плавающие поселения буквально «кочуют» по всей бухте, переплывая от одного из 2,5 тысяч островов к другому. Чаще всего здесь можно встретить рыбаков, промышляющих рыбалкой, изготовлением сувениров, а иногда даже выращиванием жемчуга. На сегодняшний день в бухте насчитывается семь отдельных плавучих поселений, самое большое из которых насчитывает 500 человек.

Линдау, Германия

Этот город находится в исторической области Бавария. Главными достопримечательностями Линдау являются форт и маяк, здание под названием Каваццен с красочной росписью на фасаде и скульптура Баварского льва на въезде в город. Также стоит отметить, что город разделен на несколько островов течением реки Лайблах, а его исторический центр расположен на отдельном островке, соединенном с остальной частью мостом и дамбой.

Олеся Маевская

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