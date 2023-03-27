Накрывший Москву сильный туман попал на фото и видео
Густая пелена скрыла из виду машины и многоэтажные дома.
Густая пелена скрыла из виду машины и многоэтажные дома.
На столицу утром в понедельник 27 марта опустился густой туман, видео опубликовано в телеграм-канале газеты «Metro Москва». На кадрах, снятых с высоты видно, что белая пелена заволокла столичные улицы и заметно ухудшила видимость, в туман погрузились дороги и многоэтажные дома.
По данным главного управления МЧС России по Москве, этим утром ухудшение видимости в столице ожидалось до 200−700 м, специалисты предупреждали о возможной гололедице. Водителей попросили быть внимательными за рулем, соблюдать дистанцию и скоростной режим, избегать резких маневров. Пешеходам напомнили о необходимости быть предельно внимательными при переходе улиц и дорог.
Фотографиями погодного явления в Москве поделился в своем телеграм-канале и ведущий специалист центра погоды «Фобос» Михаил Леус. Он также рассказал, что туманы и дожди составят основную картину столичной погоды в понедельник, так как столица остается под влиянием южной периферии циклонического вихря.
«В регионе ожидается облачная, с неустойчивыми прояснениями погода, пройдут кратковременные дожди, утром местами очаги туманов. Температура воздуха +7…+9°. По области +5…+10°. Ветер юго-западный 3−8 м/с. Атмосферное давление будет слабо расти и составит 738 мм рт. ст., что ниже нормы. Солнечная активность умеренная, геомагнитное поле спокойное. Во вторник без существенных осадков и +10…+12°».
Ранее стало известно, что март в Москве вошел в топ-5 «самых мокрых» за XXI век. При этом осадки в Москве до конца месяца еще возможны. Только 26 марта в столице выпала почти четверть от месячной нормы осадков (10 мм). В Подмосковье количество осадков было еще больше: в Павловском Посаде и Наро-Фоминске выпало по 11 мм, а в Домодедово — 14 мм осадков.
Ева Акимова