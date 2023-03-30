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13:16 (мск), источник: Погода Mail.ru

Астрономы нашли одну из самых больших черных дыр в истории

По мнению экспертов, ее масса почти в 30 миллиардов раз больше массы Солнца.

Источник: ESA/Hubble, Digitized Sky Survey, Nick Risinger/skysurvey.org, N. Bartmann

Черные дыры образуются в результате гравитационного коллапса очень массивных звезд в конце их жизни. Количество имеющейся материи, упакованной в очень маленькое пространство, создает силу гравитации настолько сильную, что она прорезает дыру в самой ткани пространства-времени.

Существует три типа черных дыр: звездные, промежуточные и сверхмассивные, масса которых превышает миллион солнечных масс. И чтобы определить их, необходимы специальные условия и устройства.

Ученые из Даремского университета зафиксировали огромную черную дыру из когда-либо обнаруженных. Для этого астрономы использовали эффект гравитационного линзирования — явление, при котором галактика на переднем плане преломляет свет от более удаленного объекта.

Также команда использовала компьютерное моделирование на установке DiRAC HPC, что позволило внимательнее изучить искривление света внутри галактики в сотнях миллионов световых лет от Земли. Результаты исследования опубликованы в журнале Monthly Notices of the Royal Astronomical Society. Астрономы полагают, что смогут обнаружить и другие сверхмассивные черные дыры, используя этот метод.

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Недавно ученые выяснили причину аномального столкновения черных дыр. Все дело в их спиралевидных траекториях движения.

Олеся Маевская

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