Астрономы нашли одну из самых больших черных дыр в истории
По мнению экспертов, ее масса почти в 30 миллиардов раз больше массы Солнца.
По мнению экспертов, ее масса почти в 30 миллиардов раз больше массы Солнца.
Черные дыры образуются в результате гравитационного коллапса очень массивных звезд в конце их жизни. Количество имеющейся материи, упакованной в очень маленькое пространство, создает силу гравитации настолько сильную, что она прорезает дыру в самой ткани пространства-времени.
Существует три типа черных дыр: звездные, промежуточные и сверхмассивные, масса которых превышает миллион солнечных масс. И чтобы определить их, необходимы специальные условия и устройства.
Ученые из Даремского университета зафиксировали огромную черную дыру из когда-либо обнаруженных. Для этого астрономы использовали эффект гравитационного линзирования — явление, при котором галактика на переднем плане преломляет свет от более удаленного объекта.
Также команда использовала компьютерное моделирование на установке DiRAC HPC, что позволило внимательнее изучить искривление света внутри галактики в сотнях миллионов световых лет от Земли. Результаты исследования опубликованы в журнале Monthly Notices of the Royal Astronomical Society. Астрономы полагают, что смогут обнаружить и другие сверхмассивные черные дыры, используя этот метод.
Недавно ученые выяснили причину аномального столкновения черных дыр. Все дело в их спиралевидных траекториях движения.
Олеся Маевская