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18:29 (мск), источник: Погода Mail.ru

Исследование: морские течения резко замедляются из-за таяния ледников

Это может привести к похолоданию по всей Европе.

Источник: Alexander Hafemann/CC0

Ученые из Исследовательского центра изменения климата в Университете Нового Южного Уэльса (Австралия) пришли к выводу о том, что быстрое таяние антарктических льдов вызывает резкое замедление глубинных океанских течений. Свое исследование они опубликовали в журнале Nature.

Морские течения обусловлены ​​движением вниз холодной и плотной соленой воды вблизи Антарктиды, но из-за таяния ледников уровень солености снижается. Это замедляет естественные процессы и может иметь катастрофические последствия для климата.

Ученые говорят, что морские течения были относительно стабильными в течение тысячелетий, но при текущем темпе они могут сократиться сразу на 40% к 2050 году.

Течения несут тепло, кислород, углерод и питательные вещества по всему земному шару, потому их замедление может привести к похолоданию в Европе, а также снизить способность океана поглощать углекислый газ из атмосферы.

Недавно ученые установили, что морской лед Антарктиды растаял до рекордного уровня. Предыдущий исторический минимум был установлен в прошлом году.

Олеся Маевская

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