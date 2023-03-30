Исследование: морские течения резко замедляются из-за таяния ледников
Это может привести к похолоданию по всей Европе.
Это может привести к похолоданию по всей Европе.
Ученые из Исследовательского центра изменения климата в Университете Нового Южного Уэльса (Австралия) пришли к выводу о том, что быстрое таяние антарктических льдов вызывает резкое замедление глубинных океанских течений. Свое исследование они опубликовали в журнале Nature.
Морские течения обусловлены движением вниз холодной и плотной соленой воды вблизи Антарктиды, но из-за таяния ледников уровень солености снижается. Это замедляет естественные процессы и может иметь катастрофические последствия для климата.
Течения несут тепло, кислород, углерод и питательные вещества по всему земному шару, потому их замедление может привести к похолоданию в Европе, а также снизить способность океана поглощать углекислый газ из атмосферы.
Недавно ученые установили, что морской лед Антарктиды растаял до рекордного уровня. Предыдущий исторический минимум был установлен в прошлом году.
Олеся Маевская