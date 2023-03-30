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18:27 (мск), источник: Погода Mail.ru

На Солнце образовалась «дыра» диаметром в 20 раз больше Земли

Солнечный ветер, который спровоцирует магнитную бурю, достигнет нашей планеты 31 марта или 1 апреля.

Источник: NASA

Daily Mail сообщает, что на поверхности Солнца обнаружена новая корональная дыра. Она в 20 раз превышает размеры Земли.

Вырвавшийся из нее поток плазмы движется со скоростью 2,9 млн километров в час и достигнет нас 31 марта или 1 апреля. Согласно прогнозам, большая часть плазменного потока минует Землю и магнитная буря не будет сильной.

Это уже вторая корональная дыра гигантских размеров, зафиксированная на Солнце.

Первая, в 30 раз превышающая размеры Земли, была обнаружена на звезде 23 марта.

Недавно NASA сделало рентген Солнца. Снимок показал его самые горячие точки.

Олеся Маевская

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