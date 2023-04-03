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09:33 (мск), источник: Известия

Вильфанд сообщил о морозах в отдельных регионах России в начале апреля

Температура ниже нормы ожидается в Ленинградской области, Красноярском крае, Якутии и Бурятии. Об этом в понедельник, 3 апреля, рассказал ТАСС научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.

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Источник: Известия

«Если говорить о первых 10 днях апреля, то в ряде регионов весна будет запаздывать. Во всем Сибирском федеральном округе температура будет ниже нормы, в Якутии, Северо-Западном федеральном округе — аналогично», — рассказал он. Вильфанд отметил, что в Ленинградской области ночная температура на этой неделе составит от −2 до −7 градусов. В Иркутской области, Красноярском крае, Хакасии и Бурятии прогнозируется до −15 градусов.

Он добавил, что в отдельных районах Якутии ожидаются морозы от −25 до −30 градусов.

Ранее, 1 апреля, научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд сообщил, что «бурного» тепла в Москве и области в начале апреля ожидать не стоит, но погода будет комфортной.

Как отмечалось тогда на сайте Гидрометцентра РФ, в апреле россиян в большей части страны будет ждать температура около нормы. Выше нормы температура поднимется в Приволжском федеральном округе, на юге европейской части РФ, на Дальнем Востоке и Урале.

31 марта Вильфанд сообщал, что начало апреля не порадует жителей столицы теплой и солнечной погодой.

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