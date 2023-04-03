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10:31 (мск), источник: Известия

Войти в топь: российские болота спасут мир от глобального потепления

Торфяники Сибири могут стать главным накопителем углекислого газа на планете.

Источник: Известия

Сибирские болота способны спасти планету от глобального потепления. К такому выводу пришли томские ученые, подведя итог многолетних исследований водно-болотных угодий России. По их мнению, именно торфяники уже в ближайшем будущем могут стать основными экосистемами суши, способными поглощать углекислый газ из атмосферы. Произойдет это вследствие того, что аналогичную функцию стремительно утрачивают леса — традиционные накопители СО2 на нашей планете.

Первенство болот

Торфяные болота, а не леса играют ключевую роль в поглощении атмосферного углерода — к такому выводу пришли ученые центра «Биота, климат и ландшафты» Томского госуниверситета после многолетнего изучения водно-болотных систем нашей страны. По этой причине они являются важнейшим фактором охлаждения климата на Земле и предотвращают глобальное потепление. Ведущее значение в этом процессе имеют болота Западной Сибири. Доклад ученых на эту тему (имеется в распоряжении «Известий») будет представлен на Международном форуме ассоциаций и консорциумов северных территорий (ФАКСТ), который состоится в Томске 20—22 апреля.

По словам руководителя центра, доктора биологических наук и профессора кафедры ботаники ТГУ Сергея Кирпотина, раньше считалось, что главные поглотители углерода на поверхности Земли — это леса. Их важное значение было зафиксировано в Парижском соглашении по климату, принятом в 2015 году. Однако современные научные данные свидетельствуют, что эта функция «зеленых легких планеты» может быть сильно преувеличена по сравнению с торфяными болотами.

— Из-за частых лесных пожаров и массовых вырубок лесных угодий леса в умеренных широтах скоро могут превратиться из важнейших поглотителей СО2 в мощный источник его эмиссии. Одновременно возрастает роль ландшафтов с избыточным увлажнением, — сообщил ученый.

Кондиционер для планеты

Сейчас в научном мире формируется понимание важной функции болот как накопителей углерода. Как рассказали ученые, в травяных экосистемах СО2 удерживается всего около пяти лет, в лесах — в среднем 150. Затем он вновь возвращается в атмосферу — или сам по себе, или в виде метана. Это происходит при сгорании растительности или ее переработке микроорганизмами и грибами. А торфяные болота связывают углерод, изымают его из атмосферы на тысячелетия. Сейчас болота содержат в семь раз больше углерода, чем любая другая экосистема.

«Многолетние исследования международного научного сообщества убедительно доказывают, что водно-болотные угодья имеют более значимую, по сравнению с лесами, климаторегулирующую функцию. Торфяные болота содержат в два раза больше углерода, чем все наземные лесные экосистемы мира. Эти всего лишь 3% поверхности планеты содержат примерно 30% всего почвенного углерода, который накоплен на суше нашей планеты», — отмечено в исследовании сибирских ученых.

А крупнейшими в мире водно-болотными системами обладает Россия. Главные из них находятся в западносибирском регионе. Это крупнейшие на планете хранилища атмосферного углерода, они имеют большое значение в глобальном регулировании климата, выступая в роли «холодильников» планетарного масштаба.

Справка «Известий»
Западно-Сибирская равнина — регион, в структуре которого представлены все водно-болотные объекты. В том числе реки, озера, торфяники, поймы, дельты, лиманы и другие заболоченные ландшафты. Вместе они покрывают 1,8 млн кв. км, или около 70% территории равнины.
Этот регион является самым большим в мире торфяным бассейном. Всего на 1,6% суши хранится более четверти мировых запасов торфа. Его массивы занимают площадь около 600 тыс. кв. км.
Одно только Большое Васюганское болото занимает площадь от 53 тыс. кв. км и содержит около 800 тыс. малых озер и бассейнов. По своим размерам оно больше, чем территории многих европейских стран, например Дании, Нидерландов или Швейцарии.

Кладовая СО2

Поглощая углекислый газ из окружающей среды, болота помогают охлаждать планету. Запасы торфа Васюганского болота в пересчете на сухое вещество составляют почти 18 млрд т. Ежегодно эти торфяники улавливают от 3 до 10 млн т углекислого газа и выделяют от 1,5 до 5,5 млн т кислорода, показало исследование сибиряков.

Все торфяники мира совокупно поглощают порядка 100 млн т углерода в год. Это играет большую роль в сдерживании глобального потепления. С начала ХХ века в мире стало на 1,1 ºС теплее. Если бы не экосистемы болот, эта температура повысилась бы еще на 0,6 ºС. Вклад Васюганского болота в сдерживание глобального потепления составляет порядка 3−10% от общей доли.

В своем докладе сибирские ученые отмечают, что сохранение, восстановление и развитие западносибирских болот должны стать совместной задачей России и мирового сообщества. При этом если удастся добиться их включения в механизмы квотирования Парижского соглашения, то наша страна может получить большие геополитические выгоды.

Повелители климата

Вместе с тем, отмечают авторы исследования, так же как это происходит с лесными угодьями, существует угроза превращения болотных систем в потенциальную угрозу для глобального климата. Это может произойти, например, в результате масштабных торфяных пожаров.

Также существуют природные явления, которые связаны с таянием в северных районах вечной мерзлоты и образованием большого количества новых озер. Эти водоемы выделяют метан, который имеет более чем в 30 раз более сильный парниковый эффект, чем углекислый газ.

Поэтому, по мнению Сергея Кирпотина, важнейшей задачей для российской науки является всестороннее изучение глобальной значимости водно-болотных систем нашей страны как ключевого фактора для снижения эффекта глобального потепления.

В целом, считают сибирские ученые, совокупность факторов позволяет надеяться, что торфяные болота даже в условиях потепления климата будут выполнять в первую очередь функцию улавливания углерода из атмосферы, а не его выбросов и охлаждать климат нашей планеты.

Руководитель отдела исследований изменения климата Санкт-Петербургского государственного гидрологического института Олег Анисимов, который в 2007 году стал лауреатом Нобелевской премии мира, присужденной большому коллективу межправительственной группы по изменению климата при ООН, придерживается несколько иной точки зрения. По его мнению, болота — важные поглотители углерода, но и леса пока рано сбрасывать со счетов. Они по сравнению с болотами занимают гораздо большие площади и быстрее восстанавливаются.

— Поэтому нужно просто более активно заниматься лесным хозяйством, сажать новые деревья. К тому же молодой лес гораздо лучше поглощает, связывает атмосферный углерод, — сказал ученый.

Пока что ведущую климаторегулирующую роль среди российских экосистем сохраняют леса, на втором месте луга, и только затем заболоченные территории, уверен и доктор биологических наук, вице-президент Общества физиологов растений России Трофим Максимов.

— Годовой сток одного только лиственничного леса России составляет 448 млн т углерода в год, а годовой сток углерода водно-болотных угодий России равен 31 млн т углерода в год, — привел он сравнение, говорящее в пользу лесов.

Тем не менее эксперт отметил важность сохранения и защиты уникальных российских торфяных болот, так как увеличение частоты пожаров в связи с потеплением климата может сильно снизить их поглотительную и аккумулирующую роль.

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