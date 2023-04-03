Войти в топь: российские болота спасут мир от глобального потепления
Торфяники Сибири могут стать главным накопителем углекислого газа на планете.
Торфяники Сибири могут стать главным накопителем углекислого газа на планете.
Сибирские болота способны спасти планету от глобального потепления. К такому выводу пришли томские ученые, подведя итог многолетних исследований водно-болотных угодий России. По их мнению, именно торфяники уже в ближайшем будущем могут стать основными экосистемами суши, способными поглощать углекислый газ из атмосферы. Произойдет это вследствие того, что аналогичную функцию стремительно утрачивают леса — традиционные накопители СО2 на нашей планете.
Торфяные болота, а не леса играют ключевую роль в поглощении атмосферного углерода — к такому выводу пришли ученые центра «Биота, климат и ландшафты» Томского госуниверситета после многолетнего изучения водно-болотных систем нашей страны. По этой причине они являются важнейшим фактором охлаждения климата на Земле и предотвращают глобальное потепление. Ведущее значение в этом процессе имеют болота Западной Сибири. Доклад ученых на эту тему (имеется в распоряжении «Известий») будет представлен на Международном форуме ассоциаций и консорциумов северных территорий (ФАКСТ), который состоится в Томске
По словам руководителя центра, доктора биологических наук и профессора кафедры ботаники ТГУ Сергея Кирпотина, раньше считалось, что главные поглотители углерода на поверхности Земли — это леса. Их важное значение было зафиксировано в Парижском соглашении по климату, принятом в 2015 году. Однако современные научные данные свидетельствуют, что эта функция «зеленых легких планеты» может быть сильно преувеличена по сравнению с торфяными болотами.
— Из-за частых лесных пожаров и массовых вырубок лесных угодий леса в умеренных широтах скоро могут превратиться из важнейших поглотителей СО2 в мощный источник его эмиссии. Одновременно возрастает роль ландшафтов с избыточным увлажнением, — сообщил ученый.
Сейчас в научном мире формируется понимание важной функции болот как накопителей углерода. Как рассказали ученые, в травяных экосистемах СО2 удерживается всего около пяти лет, в лесах — в среднем 150. Затем он вновь возвращается в атмосферу — или сам по себе, или в виде метана. Это происходит при сгорании растительности или ее переработке микроорганизмами и грибами. А торфяные болота связывают углерод, изымают его из атмосферы на тысячелетия. Сейчас болота содержат в семь раз больше углерода, чем любая другая экосистема.
«Многолетние исследования международного научного сообщества убедительно доказывают, что водно-болотные угодья имеют более значимую, по сравнению с лесами, климаторегулирующую функцию. Торфяные болота содержат в два раза больше углерода, чем все наземные лесные экосистемы мира. Эти всего лишь 3% поверхности планеты содержат примерно 30% всего почвенного углерода, который накоплен на суше нашей планеты», — отмечено в исследовании сибирских ученых.
А крупнейшими в мире водно-болотными системами обладает Россия. Главные из них находятся в западносибирском регионе. Это крупнейшие на планете хранилища атмосферного углерода, они имеют большое значение в глобальном регулировании климата, выступая в роли «холодильников» планетарного масштаба.
|Справка «Известий»
|Западно-Сибирская равнина — регион, в структуре которого представлены все водно-болотные объекты. В том числе реки, озера, торфяники, поймы, дельты, лиманы и другие заболоченные ландшафты. Вместе они покрывают 1,8 млн кв. км, или около 70% территории равнины.
|Этот регион является самым большим в мире торфяным бассейном. Всего на 1,6% суши хранится более четверти мировых запасов торфа. Его массивы занимают площадь около 600 тыс. кв. км.
|Одно только Большое Васюганское болото занимает площадь от 53 тыс. кв. км и содержит около 800 тыс. малых озер и бассейнов. По своим размерам оно больше, чем территории многих европейских стран, например Дании, Нидерландов или Швейцарии.
Поглощая углекислый газ из окружающей среды, болота помогают охлаждать планету. Запасы торфа Васюганского болота в пересчете на сухое вещество составляют почти 18 млрд т. Ежегодно эти торфяники улавливают от 3 до 10 млн т углекислого газа и выделяют от 1,5 до 5,5 млн т кислорода, показало исследование сибиряков.
Все торфяники мира совокупно поглощают порядка 100 млн т углерода в год. Это играет большую роль в сдерживании глобального потепления. С начала ХХ века в мире стало на 1,1 ºС теплее. Если бы не экосистемы болот, эта температура повысилась бы еще на 0,6 ºС. Вклад Васюганского болота в сдерживание глобального потепления составляет порядка 3−10% от общей доли.
В своем докладе сибирские ученые отмечают, что сохранение, восстановление и развитие западносибирских болот должны стать совместной задачей России и мирового сообщества. При этом если удастся добиться их включения в механизмы квотирования Парижского соглашения, то наша страна может получить большие геополитические выгоды.
Вместе с тем, отмечают авторы исследования, так же как это происходит с лесными угодьями, существует угроза превращения болотных систем в потенциальную угрозу для глобального климата. Это может произойти, например, в результате масштабных торфяных пожаров.
Также существуют природные явления, которые связаны с таянием в северных районах вечной мерзлоты и образованием большого количества новых озер. Эти водоемы выделяют метан, который имеет более чем в 30 раз более сильный парниковый эффект, чем углекислый газ.
Поэтому, по мнению Сергея Кирпотина, важнейшей задачей для российской науки является всестороннее изучение глобальной значимости водно-болотных систем нашей страны как ключевого фактора для снижения эффекта глобального потепления.
В целом, считают сибирские ученые, совокупность факторов позволяет надеяться, что торфяные болота даже в условиях потепления климата будут выполнять в первую очередь функцию улавливания углерода из атмосферы, а не его выбросов и охлаждать климат нашей планеты.
Руководитель отдела исследований изменения климата Санкт-Петербургского государственного гидрологического института Олег Анисимов, который в 2007 году стал лауреатом Нобелевской премии мира, присужденной большому коллективу межправительственной группы по изменению климата при ООН, придерживается несколько иной точки зрения. По его мнению, болота — важные поглотители углерода, но и леса пока рано сбрасывать со счетов. Они по сравнению с болотами занимают гораздо большие площади и быстрее восстанавливаются.
— Поэтому нужно просто более активно заниматься лесным хозяйством, сажать новые деревья. К тому же молодой лес гораздо лучше поглощает, связывает атмосферный углерод, — сказал ученый.
Пока что ведущую климаторегулирующую роль среди российских экосистем сохраняют леса, на втором месте луга, и только затем заболоченные территории, уверен и доктор биологических наук, вице-президент Общества физиологов растений России Трофим Максимов.
— Годовой сток одного только лиственничного леса России составляет 448 млн т углерода в год, а годовой сток углерода водно-болотных угодий России равен 31 млн т углерода в год, — привел он сравнение, говорящее в пользу лесов.
Тем не менее эксперт отметил важность сохранения и защиты уникальных российских торфяных болот, так как увеличение частоты пожаров в связи с потеплением климата может сильно снизить их поглотительную и аккумулирующую роль.